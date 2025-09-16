Pirelli Design lancia la Lifestyle Collection 2025-2026 con Denis Deković

Pirelli Design amplia il proprio orizzonte e debutta nel lifestyle con una collezione esclusiva di abbigliamento e accessori. Dopo il successo del merchandising dedicato al motorsport e al licensing con brand prestigiosi nei settori della nautica, dello sci e dell’orologeria, nasce la PIRELLI Lifestyle Collection 2025-2026, firmata dal designer di fama mondiale Denis Deković, che porta la sua esperienza trentennale nel mondo dello sportswear per reinterpretare l’universo Pirelli attraverso moda, design e innovazione.

La collezione si apre con due capsule esclusive: Racing Team e The Cal™, disponibili in anteprima assoluta durante la Milano Fashion Week. La prima, ispirata all’heritage di Pirelli nel motorsport, è già acquistabile sull’e-commerce ufficiale Pirelli (store.pirelli.com) dal 22 settembre, mentre la seconda, dedicata al leggendario Calendario Pirelli, arriverà a ottobre.

La capsule Racing Team fonde tecnologia, stile e passione per la velocità. I capi, prodotti in Italia con materiali premium, rappresentano un ponte tra tradizione e modernità. La Victory Long Sleeve in giallo Pirelli richiama l’energia delle corse, con dettagli ricamati e stampe gommate che evocano il mondo dei pneumatici. La Grid Tee, in cotone pesante nero, esprime un’eleganza senza tempo con il logo tono su tono. La Pit Jacket, ispirata alle giacche da meccanico, unisce funzionalità e design contemporaneo. Infine, la Apex Hoodie, in French Terry, aggiunge un tocco tecnico con zip di ventilazione e dettagli artigianali. Ogni capo è pensato per durare e per raccontare un lifestyle fatto di passione, autenticità e libertà.

Con la capsule The Cal™, Pirelli celebra l’iconico Calendario che da oltre 50 anni è simbolo di arte, fotografia e cultura. I tre capi presentati reinterpretano il concetto di tempo attraverso grafiche raffinate, ricami e stampe tattili. La Chronicle Tee in cotone pesante richiama il ritmo ciclico dei mesi. La Legacy Crewneck, in morbido French Terry, abbina estetica e funzionalità con inserti tecnici e ricami ispirati al linguaggio visivo del Calendario. La Archive Jacket, in lana ed eco-pelle, esprime minimalismo e raffinatezza con l’inconfondibile tocco del logo giallo Pirelli.

La presentazione della PIRELLI Lifestyle Collection 2025-2026 è avvenuta il 22 settembre, alla vigilia della Milano Fashion Week, con un evento speciale al Parco Ravizza tra DJ set e installazioni dedicate, pensato per coinvolgere il pubblico giovane e creativo.

Secondo Denis Deković, questa collaborazione è stata l’occasione per “elevare capi essenziali come T-shirt, felpe e giacche attraverso artigianalità e ricerca del dettaglio, celebrando il presente e il futuro di Pirelli”. Un approccio condiviso anche da Marco Maria Tronchetti Provera, SVP Pirelli Design & Assets Conversion, che ha sottolineato come “ogni capo rifletta l’instancabile ricerca di innovazione e lo stile internazionale che contraddistinguono il brand”.