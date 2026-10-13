Pirelli Scorpion Winter 3, il nuovo pneumatico invernale per SUV: prestazioni equilibrate su neve e bagnato

Pirelli Scorpion Winter 3 debutta in 30 misure da 18 a 22 pollici: aderenza su neve e bagnato, tecnologie Elect, PNCS e Seal Inside.

Pirelli completa il rinnovamento della gamma invernale con il nuovo Scorpion Winter 3, pneumatico sviluppato per rispondere alle esigenze specifiche di SUV e CUV.

Il segmento dei SUV rappresenta oggi oltre la metà del mercato automobilistico globale. Dimensioni, peso e baricentro più alto rispetto alle vetture tradizionali impongono requisiti specifici anche nella scelta degli pneumatici, chiamati a garantire stabilità, controllo e resistenza all'usura senza compromettere le prestazioni. È proprio da queste esigenze che nasce il nuovo Pirelli Scorpion Winter 3, progettato per offrire un comportamento equilibrato su neve, fondo bagnato e asfalto asciutto.

L'obiettivo è ridurre uno dei compromessi tipici degli pneumatici invernali, mantenendo un livello elevato di prestazioni nelle diverse condizioni di utilizzo. Un primo riscontro positivo è arrivato anche da un test indipendente, nel quale il nuovo prodotto Pirelli si è classificato al primo posto tra i concorrenti.

Uno degli aspetti centrali dello sviluppo riguarda la gestione dei carichi elevati tipici dei SUV. Gli ingegneri Pirelli hanno ridisegnato l'impronta a terra per distribuire meglio le pressioni e favorire sia la durata del battistrada sia la regolarità dell'usura. La progettazione mira inoltre a mantenere costanti nel tempo gli spigoli attivi che contribuiscono all'aderenza su neve e bagnato, anche con il progressivo consumo del battistrada.

La struttura interna e la carcassa sono state sviluppate specificamente per questa categoria di veicoli, mentre il disegno del battistrada integra soluzioni già sperimentate sul Cinturato Winter 3. Tra queste figura il canale centrale a zig-zag, studiato per favorire l'evacuazione dell'acqua e migliorare la tenuta laterale sulla neve.

Gli Snow Keeper Teeth, tecnologia brevettata Pirelli, trattengono invece la neve nelle scanalature, sfruttando il principio dell'aderenza neve-su-neve. La percentuale di vuoto del battistrada contribuisce a migliorare il comportamento su fondi innevati e bagnati, contrastando anche il rischio di aquaplaning.

Per rispondere alle sollecitazioni dei SUV, Pirelli ha introdotto tasselli irrigiditi, utili per migliorare la precisione di guida e la resistenza all'usura sotto carico, insieme a una lamellatura calibrata per preservare le prestazioni anche sull'asciutto.

Anche la mescola deriva da soluzioni sviluppate per prodotti ad alte prestazioni, in particolare dal P Zero Winter 2. L'impiego di polimeri specifici, tra cui il Dual-Core Polymer, permette di favorire il grip nelle differenti condizioni climatiche, mentre i plastificanti ampliano l'intervallo di temperature nel quale lo pneumatico può lavorare efficacemente.

Lo sviluppo dello Scorpion Winter 3 ha sfruttato le tecniche di Virtual Development adottate da Pirelli, che consentono di simulare numerose variabili e ottimizzare le caratteristiche del prodotto riducendo tempi e numero di prototipi necessari.

I simulatori di guida, sia statici sia dinamici, hanno permesso di approfondire soprattutto il comportamento sull'asciutto, l'handling e il piacere di guida. La fase di validazione fisica ha invece coinvolto il Pirelli Sottozero Center, centro prove situato nella Lapponia svedese, dove è possibile verificare le prestazioni su neve e ghiaccio durante tutto l'anno, anche grazie alle strutture indoor.

Al lancio, il nuovo Pirelli Scorpion Winter 3 è disponibile in 30 misure, con diametri da 18 a 22 pollici. L'offerta comprende diverse tecnologie dedicate, a partire da Pirelli Elect, sviluppata per le esigenze delle auto elettriche e ibride plug-in. In base alle condizioni di utilizzo, questa soluzione può contribuire ad aumentare fino al 10% l'autonomia dei veicoli elettrici.

A disposizione anche il Pirelli Noise Cancelling System (PNCS), che utilizza uno speciale materiale fonoassorbente inserito all'interno dello pneumatico per ridurre il rumore di rotolamento percepito nell'abitacolo. La tecnologia Seal Inside, infine, permette di mantenere la pressione dell'aria in caso di foratura provocata da un oggetto esterno, contribuendo a limitare le conseguenze della perdita di pressione.

Il nuovo pneumatico si inserisce nella storia della famiglia Scorpion, introdotta nel 1986 per i veicoli a guida alta e inizialmente scelta anche per equipaggiare la Lamborghini LM002. Nel corso degli anni, la gamma si è estesa ai prodotti estivi, invernali e quattro stagioni, includendo soluzioni stradali e off-road. Un percorso accompagnato da una forte presenza nel primo equipaggiamento, con oltre 1.200 omologazioni e sviluppi specifici realizzati insieme a marchi come Aston Martin, Porsche, Lamborghini, Lotus, Audi, BMW, JLR e NIO.

Con lo Scorpion Winter 3, Pirelli completa il rinnovamento della propria gamma invernale, sviluppata per rispondere alle caratteristiche delle diverse tipologie di vetture. Accanto al nuovo pneumatico per SUV e CUV figurano il P Zero Winter 2, dedicato alle auto ad alte prestazioni, e il Cinturato Winter 3, destinato a berline e crossover. Una famiglia di prodotti pensata per affrontare la stagione fredda con soluzioni mirate alle esigenze di ciascun segmento.