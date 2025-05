PLANET FUNK: da venerdì 6 giugno il nuovo singolo “I GET A RUSH”

I Planet Funk segnano il 2025 con un nuovo entusiasmante progetto. Dopo il successo del singolo “Nights in White Satin”, il gruppo ritorna con l’inedita “I GET A RUSH”, disponibile dal 6 giugno in tutte le piattaforme radio e digitali. Questo nuovo brano, il cui debutto live è previsto durante il programma “PROPAGANDA LIVE” su La7, rappresenta un’importante dedica alla memoria di Domenico GG Canu, uno dei fondatori recentemente scomparso.

“I GET A RUSH” porta con sé un significato profondo, come riflette Dan Black, il cui testo scritto prima della scomparsa di Canu risuona oggi come un invito a vivere pienamente il presente. Black descrive il brano spiegando: “I Get A Rush parla di quanto ci si possa sentire straordinari in momenti assolutamente ordinari. La canzone parla anche di come, semplicemente essendo completamente presenti nell’adesso della propria vita, si possa provare una sensazione quasi mistica — come essere avvolti da una meravigliosa luce bianca e calore. Mi sono ispirato a quella vecchia canzone dei Velvet Underground sulle anfetamine, ma qui si tratta della bellezza pura e semplice dell’essere vivi.”

La traccia, registrata ai Pleiadi Studios di Firenze, è stata mixata da Cenzo Townshend ai Decoy Studios nel Regno Unito e masterizzata presso gli Abbey Road Studios di Londra da Frank Arkwright. La produzione è frutto della collaborazione tra Marco Baroni, Daniel Edward Black, Domenico Canu e Alessandro Neri.

Con una carriera che ha attraversato due decenni, i Planet Funk hanno lasciato un segno indelebile nel panorama musicale elettronico e dance internazionale, continuando a ispirare generazioni di fan e nuovi artisti. Con “I GET A RUSH”, consolidano il loro status iconico, portando una ventata di energia e riflessione sulla scena musicale attuale.