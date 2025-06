PLANET FUNK: da venerdì in radio e in digitale il nuovo singolo “I GET A RUSH”

I Planet Funk, icone della musica dance ed elettronica “made in Italy”, tornano a far vibrare le onde sonore del panorama musicale mondiale. Dopo il grande successo del loro singolo “Nights in White Satin”, il collettivo multiplatino è pronto a segnare l’estate con il nuovissimo brano “I GET A RUSH”, disponibile dal 6 giugno in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Questo nuovo capitolo musicale per i Planet Funk non è solo un’eco di innovazione sonora ma anche un momento di intima riflessione. Il singolo arriva infatti poco dopo la scomparsa del membro fondatore Domenico “GG” Canu. Le emozionanti parole di Dan Black, scritte prima della perdita, offrono un invito profondo a vivere appieno il presente. “I Get A Rush parla di quanto ci si possa sentire straordinari in momenti assolutamente ordinari… semplicemente essendo completamente presenti nell’adesso della propria vita, si possa provare una sensazione quasi mistica — come essere avvolti da una meravigliosa luce bianca e calore.”, spiega Dan Black. Questo brano, creato collettivamente da Marco Baroni, Daniel Edward Black, Domenico Canu e Alessandro Neri e masterizzato nei leggendari Abbey Road Studios di Londra, è un tributo vibrante allo spirito di Canu, celebrando il miracolo della vita.

I fan del collettivo possono aspettarsi un’estate piena di energia, con live previsti in tutto il mondo. Le prime date annunciate coprono diverse città italiane: il debutto è previsto il 6 giugno a Bergamo, seguito da concerti a Spilimbergo, Bari, Pescara e Castiglione Della Pescaia.