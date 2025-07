PLANET FUNK: si aggiungo nuove date in tutta Italia al tour estivo

Planet Funk, il collettivo multiplatino che da 25 anni rappresenta una delle eccellenze della musica dance ed elettronica “Made in Italy”, continua a lasciare il segno sulla scena musicale internazionale. Quest’anno di importanti successi, iniziato con l’uscita dell’inedito “Nights in White Satin”, ha visto il gruppo tornare in vetta alle classifiche ed entusiasmare i fan con il nuovo singolo “I GET A RUSH”.

Il tour estivo dei Planet Funk si arricchisce ora di nuove date lungo tutta la penisola. Dopo i primi concerti di successo, il collettivo si esibirà in una serie di eventi live e DJ set esplosivi. Tra le tappe previste: Bergamo il 6 giugno, Lisbona il 18 giugno, e Spilimbergo il 28 giugno. A seguire, appuntamenti a Lido di Venezia, Barberino di Mugello, Frigento, Giovinazzo, Pescara, Arzachena, Romano d’Ezzelino, Castiglione della Pescaia, e Firenze, con date che si estendono fino a settembre.

“I GET A RUSH parla di quanto ci si possa sentire straordinari in momenti assolutamente ordinari”, racconta il membro del gruppo Dan Black. “La canzone parla anche di come, semplicemente essendo completamente presenti nell’adesso della propria vita, si possa provare una sensazione quasi mistica — come essere avvolti da una meravigliosa luce bianca e calore. Mi sono ispirato a quella vecchia canzone dei Velvet Underground sulle anfetamine, ma qui si tratta della bellezza pura e semplice dell’essere vivi. A volte vivere può sembrare una droga meravigliosa: una conversazione intensa, un pasto bellissimo, scrivere una canzone!”

Il brano ha un particolare significato per i Planet Funk, che lo hanno dedicato al loro amico e compagno Domenico “GG” Canu, prematuramente scomparso. “Cerco spesso di ricordarlo a me stesso, soprattutto quando mi sento giù o arrabbiato: il solo fatto di essere vivi è un miracolo assurdo. E non durerà per sempre. Penso: guarda il tuo amico. È qui. Con te. Adesso. Vivo. SENTILO!” prosegue Black.

“Non Zero Sumness” del 2002 e brani iconici come “Chase the Sun” e “Inside All the People”. L’unicità del collettivo è sottolineata dalla capacità di innovare costantemente, mantenendo salda la loro presenza ai vertici della scena musicale mondiale.

Con queste nuove date, i Planet Funk promettono di regalare spettacoli indimenticabili ai fan italiani e di continuare a portare in giro per il mondo il suono inconfondibile della loro musica. La scaletta dei concerti includerà i successi storici del gruppo, oltre al nuovo singolo “I GET A RUSH”, per un’estate musicale da non perdere.