Planet Funk tornano con “Feel Everything”: un nuovo inizio tra emozione e consapevolezza

Il 2026 si apre nel segno della musica elettronica italiana con il ritorno dei Planet Funk. Da venerdì 9 gennaio sarà disponibile in radio e sulle piattaforme digitali “Feel Everything”, il nuovo singolo inedito che anticipa di una settimana la pubblicazione del prossimo album “Blooom”, in uscita il 16 gennaio. Pubblicato da Wisemama, con distribuzione digitale The Orchard e fisica Self Distribuzione, il disco segna un nuovo capitolo nella lunga storia del collettivo, da oltre venticinque anni tra i nomi più rappresentativi della scena dance ed elettronica italiana nel mondo.

Su sonorità che riprendono il marchio distintivo dei Planet Funk, Dan Black firma un testo che riflette sulle contraddizioni del nostro tempo: una sensibilità crescente che, invece di favorire il contatto e l’apertura, rischia di tradursi in sovraccarico emotivo. Una generazione costantemente attraversata da stimoli eccessivi, informazioni incessanti, ansie e paure, chiamata a orientarsi in un mondo che non concede pause né silenzi. Nel cuore di questo paradosso, il brano invita a restare aperti, a preservare la propria umanità nonostante la pressione costante del presente: un invito a “sentire tutto”, come recita il titolo, senza smarrire il senso di sé.

Anche l’artwork, curato da Nationhood, esprime visivamente questa tensione emotiva, evocando le sirene lontane di una città che amplifica il senso di smarrimento e solitudine anche quando siamo immersi tra migliaia di persone. Un’immagine che diventa metafora di un’epoca in cui l’ipersensibilità si confronta costantemente con il rumore di fondo della società moderna.

“Blooom” e “Feel Everything” arrivano al termine di un anno intenso per Alex Neri (DJ, tastiere, sintetizzatori), Marco Baroni (tastiere, pianoforte, programmazione), Dan Black (voce e chitarra) e Alex Uhlmann (voce e chitarra). Dopo mesi trascorsi tra studio, collaborazioni e live in Italia e all’estero, il gruppo presenta un progetto che incarna una rinnovata energia creativa, una visione aperta e orientata al futuro.

Solo un anno fa i Planet Funk avevano conquistato la vetta delle classifiche radio con “Nights in White Satin”, aprendo una stagione ricca di concerti e DJ set in tutto il mondo. Sono seguiti poi “I Get a Rush”, la collaborazione con Alfa e Manu Chao nel remix di “A me mi piace” e il brano “È Naturale” insieme a Francesca Michielin, che hanno ulteriormente confermato la capacità del collettivo di rinnovarsi e dialogare con mondi musicali differenti restando fedele alla propria identità sonora.

Nel percorso del gruppo emerge anche una profonda componente affettiva. Il ricordo di Sergio Della Monica e Domenico “Gigi” Canu, anime fondatrici del progetto, permea ogni nuova creazione. La loro visione, il loro spirito creativo e il loro modo di intendere la musica continuano a essere una guida costante. “Blooom” diventa così una fioritura artistica e personale: un disco che, partendo dall’eredità dei suoi fondatori, si apre al cambiamento e alla scoperta, scegliendo di guardare avanti con consapevolezza e desiderio di rinnovamento.

Nati nel 1999 dall’incontro tra i Souled Out! di Della Monica e Canu e i Kamasutra di Baroni e Neri, i Planet Funk hanno debuttato nel 2002 con “Non Zero Sumness”, album d’oro e pietra miliare della musica elettronica italiana. Da allora il collettivo ha saputo mantenere un’identità sonora riconoscibile pur reinventandosi costantemente, collaborando con artisti internazionali, firmando colonne sonore e performance iconiche in tutto il mondo.

“Feel Everything” rappresenta oggi una nuova tappa di questo lungo viaggio: un brano che mette al centro la capacità di sentire, reagire e trasformare l’esperienza emotiva in energia creativa. I Planet Funk tornano così a ricordarci che nella musica, come nella vita, la vera forza sta nell’ascoltare — e nel riuscire, nonostante tutto, a sentire davvero tutto.