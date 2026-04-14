Pokémon celebra i 30 anni con due concerti esclusivi: Marshmello e Alison Wonderland headliner

Pokémon festeggia 30 anni con due concerti unici a Los Angeles e Londra: Marshmello e Alison Wonderland headliner. Eventi per famiglie in arrivo anche in Europa.

I festeggiamenti per i 30 anni di Pokémon si fanno ancora più spettacolari con il debutto di due grandi eventi live dedicati alla musica elettronica. Il franchise, amatissimo dalle generazioni di tutto il mondo, annuncia gli esclusivi concerti "Serata Elettrizzante" in programma quest'autunno a Los Angeles, il 24 ottobre, e a Londra, il 10 novembre. Sul palco saliranno Marshmello come headliner e Alison Wonderland come opening act, pronti a regalare ai fan un'esperienza immersiva e innovativa, tra scenografie personalizzate e grafiche inedite pensate ad hoc per celebrare questa storica ricorrenza.

Il debutto nell'universo EDM segna un nuovo capitolo per Pokémon, che si affida a due superstar internazionali non solo per la loro popolarità ma anche per il loro autentico legame con il mondo dei Pokémon. Gli spettatori, dai 16 anni in su, saranno coinvolti in performance audiovisive dinamiche e coinvolgenti, dove la tecnologia incontra la narrazione tipica del franchise. I biglietti per questi eventi imperdibili saranno disponibili dal 17 aprile, con posti limitati.

Durante le serate i fan potranno accedere a merchandising esclusivo, disponibile solo presso le location e in quantità molto ridotte, rendendo l'esperienza ancora più unica ed irripetibile.

Ma i festeggiamenti non finiscono qui. Pokémon annuncia anche il debutto delle "Giornate radiose", una serie di eventi interattivi, gratuiti e pensati per coinvolgere tutta la famiglia. Le tappe estive toccheranno Bordeaux, New York, Dresda e Città del Messico, offrendo momenti di svago diurno adatti a tutte le età. Questo doppio format rispecchia la volontà del brand di coinvolgere sia i fan storici cresciuti con Pokémon che le nuove generazioni.

"Grazie a esperienze immersive come 'Serata elettrizzante' Pokémon, possiamo sfruttare la forza della musica per unire gli Allenatori di tutto il mondo. Marshmello e Alison Wonderland condividono un amore genuino per i Pokémon che spazia ben oltre il palcoscenico: per questo la nostra collaborazione rappresenta un autentico omaggio ai fan. Gli Allenatori vivranno un'esperienza audiovisiva indimenticabile, che vedrà protagonisti i Pokémon più amati per celebrare insieme 30 anni di avventure", ha dichiarato Taito Okiura, vicepresidente Marketing & Media di The Pokémon Company International.

La campagna globale "Qual è il tuo preferito?" si conferma dunque come un viaggio attraverso generazioni e passioni, celebrando l'universo Pokémon con appuntamenti unici destinati a lasciare il segno nell'immaginario dei suoi milioni di fan.