POOH: si aggiunge una TERZA DATA all’Arena di Verona per “POOH 60 – LA NOSTRA STORIA IN ARENA”

Sessant’anni di musica, di successi e di emozioni che hanno segnato la storia del pop rock italiano. I Pooh si preparano a celebrare nel 2026 un traguardo straordinario con una serie di appuntamenti imperdibili che ripercorreranno l’intera carriera della band, dagli esordi fino ai giorni nostri.

Dopo le prime due date annunciate all’Arena di Verona (14 e 16 maggio, con quest’ultima già sold out), arriva una terza data il 17 maggio 2026 per lo spettacolo “POOH 60 – La nostra storia in Arena”. Tre eventi speciali in uno dei luoghi simbolo della musica italiana, che vedranno Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli accompagnati dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso. Sarà un’esperienza unica, un viaggio tra melodie senza tempo e nuove sonorità, pensato per celebrare un percorso artistico che da sessant’anni unisce più generazioni.

I biglietti per la nuova data saranno disponibili dalle ore 14:00 del giorno successivo all’annuncio, sui circuiti TicketOne e nei punti vendita abituali.

Parallelamente ai live, i Pooh pubblicano una raccolta che diventa la colonna sonora ufficiale di questa grande celebrazione: “POOH 60: La nostra storia”, edita da Warner Music Italy / Tamata. Da domani sarà disponibile in digitale e in pre-order in una versione fisica di 5 CD (in uscita il 3 aprile). La raccolta contiene 75 brani, scelti personalmente dai quattro artisti, e 4 tributi speciali firmati da altrettanti protagonisti della scena musicale italiana: Negramaro reinterpretano “Uomini Soli”, Modà si misurano con “Tanta Voglia Di Lei”, Finley propongono “Piccola Katy” e Le Vibrazioni omaggiano con “Noi Due Nel Mondo E Nell’Anima”.

Ogni brano è stato restaurato dal punto di vista audio da Marco D’Agostino, mentre la grafica riprende l’iconico concept realizzato per il 25° anniversario del gruppo nel 1990. Una raccolta imperdibile che sigilla una storia senza eguali e celebra questo traguardo straordinario della band che ha scritto la storia della musica italiana.

Le celebrazioni non si fermeranno all’Arena di Verona. Da luglio a settembre 2026, i Pooh porteranno il progetto “POOH 60 – La nostra storia – Estate” sui palchi più suggestivi del Paese, in un tour estivo che toccherà città e location simboliche: da Marsciano (data zero, 10 luglio) ad Asti, Bassano del Grappa, Este, Villa Manin a Codroipo, Riccione, Siracusa, Palermo, Lucca Summer Festival, Paestum, fino a Caserta, passando per molti altri luoghi storici e artistici d’Italia.

Ma non finisce qui. Da settembre a ottobre 2026 la band tornerà nei palasport con “POOH 60 – La nostra storia – Palasport”, un tour che prenderà il via con una doppia data zero già sold out alla ChorusLife Arena di Bergamo. L’itinerario proseguirà con tappe a Firenze, Torino, Roma, Milano, Eboli e Bari. Sarà un vero e proprio viaggio musicale pensato per rievocare la storia, l’amicizia e l’evoluzione artistica dei Pooh, con un’attenzione particolare agli elementi visivi e scenografici, proprio come accadde nel leggendario tour del 1991 dedicato ai 25 anni di carriera.

Sessant’anni dopo il loro debutto, i Pooh dimostrano ancora una volta la forza di un gruppo che ha saputo rinnovarsi restando fedele a se stesso: una storia fatta di musica, amicizia e passione, che continua a scrivere nuove pagine nel panorama musicale italiano.