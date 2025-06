Porsche Italia celebra 40 anni con un’edizione speciale creata con Ferragamo

Firenze e Stoccarda unite nel segno dell’eccellenza artigianale. È da questa visione condivisa che nasce una collaborazione d’eccezione tra Porsche Italia e Salvatore Ferragamo, due marchi leggendari che, pur appartenendo a mondi diversi, condividono una filosofia comune: trasformare il sogno in realtà, fondendo eleganza, innovazione e tradizione.

In occasione del 40° anniversario di Porsche Italia, il marchio tedesco ha scelto di affiancarsi a Ferragamo per creare un’edizione speciale che rappresenta l’unione perfetta tra design automobilistico e cultura estetica italiana. L’iniziativa, frutto di un dialogo creativo intenso tra i due brand, ha dato vita a modelli unici capaci di raccontare una storia emozionale che affonda le radici nel sogno, nella passione e nell’eccellenza.

Elemento distintivo dell’edizione speciale è il nuovo colore esclusivo “Blusogno”, sviluppato nell’ambito del programma “Paint to Sample Plus” di Porsche. Questa nuance raffinata, creata a partire da campioni di pelle e tessuti utilizzati per l’iconica borsa Hug di Ferragamo, domina gli esterni e gli interni dei modelli celebrativi. Le linee bianche sottili, ispirate allo stile Ferragamo, impreziosiscono cofano e spoiler, mentre i cerchi verniciati in Blusogno con righe bianche dipinte a mano e lo scudetto Porsche rosso omaggiano i colori simbolo del brand italiano.

All’interno, l’auto si trasforma in un salotto d’alta moda. I sedili, il volante sportivo GT e la leva del cambio sono rivestiti in pelle Blusogno, tinta creata appositamente per il progetto. Il design minimalista ma sofisticato si esprime anche negli inserti in legno di paldao blu, una novità assoluta per Porsche, scelta che sottolinea l’approccio sperimentale ispirato al lavoro di Salvatore Ferragamo con materiali naturali.

Ogni elemento dell’abitacolo è pensato per raccontare la storia della collaborazione: dal logo celebrativo “40 Anni Porsche Italia” inciso in alluminio sulla plancia, fino alla presenza discreta ma luminosa del marchio Ferragamo nei sottoporta in alluminio spazzolato nero. Nella Taycan, le superfici in legno sono divise cromaticamente per creare un raffinato gioco di contrasti tra il blu e il nero.

Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia, ha sottolineato come l’obiettivo della partnership fosse “creare qualcosa di unico, che unisse lo stile Porsche con il gusto estetico italiano”. La scelta di Ferragamo non è casuale: entrambi i marchi si fondano su valori comuni come l’eccellenza artigianale, l’eleganza senza tempo e la cura maniacale per i dettagli.

Anche Leonardo Ferragamo ha evidenziato la profonda affinità tra i due brand: “Quando Porsche ci ha chiesto di contribuire, abbiamo deciso di cambiare il meno possibile, concentrandoci su dettagli sofisticati. Il nostro obiettivo era creare una sinergia autentica tra due marchi iconici legati da una passione condivisa per il design e il coraggio di innovare”.

Tra gli elementi esclusivi pensati per l’occasione figurano anche la custodia portadocumenti e il portachiavi in pelle Blusogno, il rivestimento rosso del vano portaoggetti e del bagagliaio, e l’orologio Sport Chrono con quadrante ispirato alla bandiera italiana. Persino la chiave dell’auto è personalizzata in Blusogno, così come il telo copriauto, completando un’esperienza sensoriale inedita.