Porte Aperte Piaggio 2026: un aprile di motori, novità e vantaggi imperdibili

Il Gruppo Piaggio inaugura la stagione motociclistica 2026 con un evento dedicato agli appassionati delle due ruote: dal 15 al 18 aprile tutti i concessionari dei marchi del gruppo apriranno le proprie porte per un lungo weekend di scoperte, test e promozioni speciali. Sarà l’occasione ideale per conoscere da vicino le ultime novità di Aprilia, Moto Guzzi, Vespa e Piaggio, oltre a usufruire di vantaggi esclusivi validi per tutto il mese di aprile.

Durante gli Open Doors, clienti e appassionati potranno sperimentare direttamente i nuovi modelli, ricevere consigli dagli esperti della rete vendita ufficiale e approfondire le soluzioni di finanziamento personalizzate con le formule DreamRide. L’esperienza sarà anche un momento per scoprire la gamma di accessori originali e le nuove politiche di garanzia, che offrono fino a quattro anni di copertura su tutti gli scooter del gruppo.

Aprilia accende i riflettori sul suo nuovo SR GT 400, lo scooter crossover che unisce le prestazioni motociclistiche alle doti di un mezzo urbano versatile e sicuro. Con un prezzo a partire da 6.750 Euro e minirate da 79 Euro al mese, il modello incarna lo spirito sportivo e innovativo della casa di Noale. Protagonista della stagione anche la RS 457 GP Replica, versione adrenalinica ispirata al mondo della MotoGP, insieme alla nuova Tuono 457, proposta con la formula DreamRide Now a 109 Euro al mese. Il mese di aprile porta inoltre vantaggi fino a 1.500 Euro su tutta la gamma Tuono, dalla 125 alla Tuono V4.

Moto Guzzi rinnova la sua vocazione al viaggio con la nuova Stelvio, ora disponibile nelle colorazioni Grigio Climbing e Verde Hiking. Con rate da 259 Euro al mese, il modello rimane un punto di riferimento per chi cerca l’avventura su ogni tipo di terreno. Si arricchisce anche la gamma V85: la versione Strada, più dinamica e completa, si affianca alla V85 TT, versatile e pronta per ogni percorso, e alla V85 TT Travel, proposta nella nuova livrea Blu Zefiro. I prezzi partono da 12.550 Euro, con incentivi fino a 1.500 Euro per i modelli più iconici.

Vespa celebra invece i Vespa Days, dedicati al mito intramontabile dello scooter italiano per eccellenza. Le nuove Vespa Primavera e Sprint S 2026 si presentano più tecnologiche e sicure, con strumentazione digitale, freno a disco posteriore e sistema keyless. Per entrare nel mondo Vespa, la formula DreamRide Now propone la Primavera 125 a soli 99,5 Euro al mese, lasciando la libertà di cambiare o restituire il veicolo dopo tre anni.

Piaggio infine offre speciali finanziamenti a anticipo zero e interessi zero sui modelli a ruota alta, tra cui Medley e Beverly. Il Medley, disponibile nelle versioni 125 e 200, combina maneggevolezza e capacità di carico, mentre il Beverly, con motori da 310 e 400 hpe, unisce potenza e comfort sia in città che sui tragitti extraurbani. Per tutto aprile, vantaggi esclusivi da 300 a 700 Euro su Liberty, Medley e Beverly, mentre la gamma MP3 viene proposta con immatricolazione inclusa.

Con l’iniziativa “Open Doors”, il Gruppo Piaggio lancia ufficialmente la stagione 2026 all’insegna della passione per le due ruote. Un’occasione unica per scoprire le innovazioni di quattro marchi che da sempre rappresentano l’eccellenza italiana nel mondo delle moto e degli scooter.