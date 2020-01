Presentato il nuovo servizio di assistenza Citroen Service 24/7

Ottimizzare i tempi oggi è fondamentale per tutti. Per questo motivo, Citroen, la Marca Inspired by You, lancia Citroen Service 24/7. Un servizio innovativo che permette al cliente di lasciare e ritirare la propria auto in concessionaria 24 ore su 24, 7 giorni su 7, grazie a uno sportello automatico completamente sicuro. Già sperimentato con successo in Massy e in Marsiglia, questo sistema innovativo sarà implementato in 50 punti vendita nel corso del primo semestre 2020.

INNOVATIVO E AL PASSO CON I TEMPI

In un mondo digitalizzato dove tutto va sempre più veloce, i modelli di consumo stanno cambiando. Il crescente successo di nuovi servizi come il “Click & Collect” dei supermercati ne è la prova. Attenta a queste nuove tendenze e forte della firma Inspired by You, Citroën lancia un nuovo approccio al servizio automobilistico in concessionaria: CITROËN Service 24/7.

L’obiettivo principale di CITROËN Service 24/7 è quello di permettere al cliente, per le operazioni di manutenzione ordinaria, di depositare e di ritirare il proprio veicolo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, utilizzando uno sportello automatico completamente sicuro. La chiave del veicolo e il certificato di circolazione si lasciano allo sportello, mentre il pagamento del servizio si effettua online. Una volta conclusa la prestazione, il cliente viene avvisato via SMS e può tornare a ritirare la chiave e i documenti allo stesso sportello in qualsiasi momento, e quindi ripartire con la propria auto, che troverà posteggiata in un parcheggio riservato. Risultato: una nuova esperienza in concessionaria, semplice e senza costi aggiuntivi, che libera il cliente da qualsiasi vincolo di orario e semplifica la sua vita, garantendo la stessa qualità del servizio con l’accettazione tradizionale in officina.

FLESSIBILE E VERSATILE

Questo sistema estremamente flessibile consente di utilizzare lo sportello in base alle proprie esigenze: ad esempio, solo per lasciare il proprio veicolo (se desidera poi venire a ritirarlo in maniera tradizionale) o viceversa.

Lo sportello automatico prevede anche altre applicazioni, come:

la possibilità di ritirare/restituire un veicolo sostitutivo 24 h/24 e 7 giorni /7, quando necessario e in aggiunta al deposito/ritiro del veicolo del cliente.

la possibilità di ritirare/restituire un veicolo in locazione 24 h/24 e 7 giorni / 7, nell’ambito del servizio di noleggio a breve termine Citroën Rent&Smile.

PROMETTENTE E AMBIZIOSO

Già sperimentato con successo da un anno nei siti PSA Retail di Massy e Marsiglia (Francia), CITROËN Service 24/7 è stato molto apprezzato da chi l’ha provato, con un indice di soddisfazione media di 4,8 su 5. Utilizzato in quasi il 70% dei casi al di fuori degli orari di apertura della concessionaria, rappresenta un’offerta estremamente valida e diventa uno strumento di conquista di nuovi clienti.

CITROËN Service 24/7 sarà implementato in 50 punti vendita Citroën nel primo semestre 2020, con un obiettivo di oltre 100 sportelli installati entro il 2020, a livello internazionale.

Per Linda Jackson, Direttrice Generale della Marca: «In un’epoca in cui le nostre giornate sono sempre più intense e in cui tutti cerchiamo di risparmiare tempo, questo servizio innovativo dimostra perfettamente la volontà di Citroën di offrire ai suoi clienti un’esperienza sempre più fluida e pratica. Un’ulteriore prova che ‘Inspired by You’ è molto di più di uno slogan per Citroën!

CITROËN Service 24/7 è un progetto condotto da di Groupe PSA, la cui missione è quella di identificare, sperimentare e trasformare opportunità in nuove attività per il Gruppo.

