Presentato SalernoSounds 2025: la musica live arriva in Piazza della Libertà a Salerno

Salerno si prepara a diventare il cuore pulsante della musica live con l’arrivo dell’evento SalernoSounds. Nel mese di luglio, la splendida Piazza della Libertà si trasformerà in un’arena a cielo aperto, ospitando un palco unico con vista mare per cinque notti di grande musica. L’iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione e al sostegno della Regione Campania, di Scabec e del Comune di Salerno, è un’occasione imperdibile per gli amanti della musica di vivere serate indimenticabili sotto le stelle.

Il palco, di colossali dimensioni ma al contempo elegante, sarà allestito con una struttura di alluminio total black di ultima generazione che crea un accattivante impatto scenico, perfettamente integrato nell’ambiente architettonico del complesso Crescent, progettato dall’architetto Ricardo Bofil. La combinazione di arte e tecnologia avrà come protagonista un palco di 40 metri di fronte per 18 di altezza, corredato da 3 ledwall per un totale di 136 metri quadrati di visual.

La line-up di SalernoSounds è una celebrazione della musica italiana in tutte le sue sfumature, spaziando dall’urban all’indie, passando per il cantautorato e gli evergreen. La serata di apertura, il 12 luglio, sarà affidata a Capo Plaza, artista multiplatino che porterà sul palco il suo SUMMER TOUR, un evento atteso da molti.

Il 15 luglio sarà la volta di Irama, che con il suo tour LIVE 2025 riempirà la piazza di emozioni attraverso i suoi brani iconici. La musica di Irama è nota per la capacità di mescolare energia e intimità, catturando il pubblico con ogni nota.

Il cantautore Brunori Sas, uno dei simboli della musica italiana, si esibirà il 17 luglio. Dopo il successo al 75º Festival di Sanremo con “L’albero delle noci”, Brunori Sas accompagnerà i presenti in un viaggio musicale ricco di poesia con il suo L’ALBERO DELLE NOCI TOUR ESTATE 2025.

Lazza, l’artista dei record, salirà sul palco il 24 luglio con il suo LOCURA SUMMER TOUR 2025. Le sue hit, insieme all’ultimo album *”LOCURA”*, offriranno al pubblico una serata all’insegna del ritmo e dell’energia.

A chiudere la manifestazione, il 26 luglio, sarà la leggenda Massimo Ranieri con un evento speciale che celebra i 55 anni di carriera. “Ripercorrendo tutto il meglio del repertorio più amato e prestigioso di un protagonista indiscusso della scena musicale italiana”*, Ranieri regalerà un momento unico facendo rivivere i brani che hanno segnato la sua incredibile carriera.

I biglietti per gli spettacoli sono disponibili online e presso i punti vendita autorizzati. Gli spettacoli inizieranno alle 21:30, con accessi differenziati a seconda delle serate. SalernoSounds promette di essere un appuntamento imperdibile, trasformando Salerno in una delle destinazioni principali per la musica live dell’estate 2025.