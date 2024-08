PRISCILLA di Sofia Coppola in esclusiva su Sky e NOW il 26 agosto

Il prossimo lunedì 26 agosto, Sky Cinema presenterà in prima TV il tanto atteso film “PRISCILLA”, scritto e diretto da Sofia Coppola. Il film, disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, racconta la storia alternativa e privata di Priscilla Presley, la regina simbolica del rock and roll americano, protagonista di una vita spesso eclissata dall’ombra di suo marito, Elvis Presley.

Interpretato da Cailee Spaeny nel ruolo di Priscilla e da Jacob Elordi nel ruolo di Elvis, il film offre uno sguardo intimo e delicato sul periodo vissuto dalla coppia, esplorando il lato nascosto di uno dei miti americani più famosi. La narrazione, incentrata sul lungo corteggiamento e sul matrimonio turbolento tra i due, offre uno sguardo approfondito sulle emozioni e sulle sfide di una relazione unica e carica di amore, sogni e fama.

Basato sull’autobiografia di Priscilla Presley “Elvis and Me”, il film porta il pubblico attraverso un viaggio emozionante e coinvolgente, dalle prime fasi del loro incontro fino ai giorni di gloria e di difficoltà vissuti insieme. Sofia Coppola ha magistralmente trasportato sullo schermo il racconto di Priscilla, introducendo elementi di mistero e sogni ad ogni fotogramma.

“PRISCILLA” sarà trasmesso lunedì 26 agosto alle 21:15 su Sky Cinema Uno e alle 21:45 su Sky Cinema Romance, e sarà disponibile in streaming su NOW. I clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con il pacchetto Sky Cinema avranno inoltre la possibilità di godersi il film in 4K, per un’esperienza cinematografica ancora più coinvolgente e realistica.