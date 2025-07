Prosegue il tour “I MIEI MERAVIGLIOSI ANNI ’80 Estate 2025” di NINO D’ANGELO

Il leggendario Nino D’Angelo sta portando le sue indimenticabili melodie degli anni ’80 in giro per l’Italia con il suo tour “I MIEI MERAVIGLIOSI ANNI ’80 Estate 2025”. Dopo una carriera caratterizzata da una serie di successi straordinari, l’artista si esibirà domani, 1 agosto, al Live Arena di Agrigento e il 2 agosto presso la Villa Dante a Messina, entrambe con inizio alle ore 21.00.

Il tour attraverserà il Belpaese con tappe da nord a sud, celebrando uno dei periodi più iconici della sua carriera. D’Angelo offrirà ai suoi fan la possibilità di immergersi nuovamente nelle emozioni condivise di quel decennio musicale, rivivendo successi intramontabili che hanno segnato intere generazioni.

I biglietti per il tour sono già disponibili su diverse piattaforme di vendita, compresi i siti Ticketone, Ticketmaster e Go2, offrendo un’occasione imperdibile per vivere una serata all’insegna della nostalgia musicale. Il tour si concluderà in grande stile il 12 settembre nella storica Piazza del Plebiscito a Napoli, città simbolo ed emblema della sua identità artistica.

Brani come “A’ Discoteca”, “Popcorn e Patatine”, e “Maledetto Treno” risuoneranno dal vivo, trasportando il pubblico nei ricordi degli anni passati. I concerti ripercorreranno anche la recente carriera di D’Angelo, con brani che celebrano l’orgoglio partenopeo, come la canzone “Napoli”, recentemente ufficializzata come inno della squadra azzurra.

Nino D’Angelo, noto per la sua versatilità come cantante, attore e musicista, vanta una carriera spettacolare. Ha partecipato a sei edizioni del Festival di Sanremo e ha ricevuto riconoscimenti prestigiosi, come il David di Donatello e il Nastro d’Argento, oltre a essere stato co-conduttore del DopoFestival nel 1998.