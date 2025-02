Prosegue l’impegno di Citroën contro il bullismo

In occasione dell’odierna Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, Citroën Italia rinnova il proprio impegno a fianco delle nuove generazioni con il progetto “Generation AMI — a scuola di anti bullismo”. Dal 2023, questa iniziativa educativa ha coinvolto oltre 800 classi e 17.000 studenti in più di 50 incontri in presenza, promuovendo la consapevolezza e il contrasto a una delle piaghe sociali più diffuse tra i giovani.

Patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il progetto pone al centro della sua missione la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, fornendo a studenti e docenti strumenti concreti per affrontare e combattere il fenomeno grazie al supporto del Centro Nazionale Contro il Bullismo – BULLI STOP.

Citroën è costantemente impegnata a cercare soluzioni innovative, rispettose dell’ambiente e adeguate alle evoluzioni della società, con l’obiettivo di proporre prodotti e servizi accessibili, in grado di offrire la massima serenità e in generale per migliorare la qualità della vita delle persone. Ed è proprio su queste basi e con l’obiettivo di essere vicina alle persone, in particolare alle nuove generazioni, che sono nati diversi progetti di tipo “Educational”, ad iniziare dalle campagne “RispettaAMI”, con cui il Brand ha affrontato la seria e attuale tematica del bullismo e cyberbullismo, e “GënerationAMI – a scuola di electric mobility”.

Al fianco di questo messaggio di responsabilità sociale, Citroën Ami – 100% electric rappresenta un modello di mobilità sostenibile e accessibile, permettendo ai giovani di esplorare il tema dell’innovazione ambientale e dell’inclusività. La Citroën Ami è un quadriciclo leggero elettrico che può essere guidato senza patente da chi ha almeno 14 anni, offrendo un’alternativa ecologica e sicura per gli spostamenti urbani. Con una velocità massima di 45 km/h e un’autonomia fino a 75 km, è ideale per le esigenze di micromobilità dei giovani. La batteria da 5,5 kWh si ricarica completamente in circa 3 ore da una normale presa domestica.

Grazie a questo progetto, Citroën rafforza il proprio ruolo nel supporto alle nuove generazioni, non solo offrendo soluzioni di mobilità innovative, ma anche promuovendo valori di rispetto e solidarietà all’interno delle scuole italiane.