PYRENEX: la giacca che non può mancare nella valigia quest’estate

Ogni avventura estiva ha bisogno del compagno perfetto, e la nuova collezione primavera/estate di Pyrenex potrebbe essere proprio ciò che stai cercando. Che tu stia pianificando una gita in città, una fuga nella natura o una vacanza al mare, una giacca leggera e versatile dovrebbe sempre trovare spazio nella tua valigia. Le giacche Pyrenex, pensate per uomini e donne, combinano stile e funzionalità, adattandosi ad ogni situazione con eleganza e praticità.

Le giornate estive si stanno allungando e con esse arriva anche il momento di preparare i bagagli. È qui che entra in gioco Pyrenex, il cui obiettivo è fornire la giacca perfetta per qualsiasi occasione. La collezione si distingue per i modelli leggeri e altamente tecnici, progettati per offrirti protezione contro il vento, le piogge improvvise o le fresche serate al mare.

Il segreto di queste giacche risiede nel tessuto Pertex Quantum Pro, che garantisce proprietà di impermeabilità, traspirabilità e resistenza, pur rimanendo compatte e facili da trasportare. “Ideali per affrontare qualsiasi condizione, senza rinunciare al comfort e allo stile”, queste giacche si integrano perfettamente nel guardaroba di chi ama viaggiare e vivere all’aria aperta. La palette di colori è stata ispirata dalla natura, con tonalità come blu torrente, verde giungla, beige sabbia e nero, offrendo un’estetica essenziale ma piena di carattere.

Due modelli spiccano particolarmente in questa collezione: il gilet da uomo Arial e la giacca da donna Climb. Il gilet Arial è “leggero, caldo e versatile, l’alleato perfetto per le mezze stagioni”. Realizzato con imbottitura in piuma Legend e tessuto Toray antivento e idrorepellente, offre comfort e protezione in qualsiasi condizione meteo. Si può ripiegare in una comoda sacca, il che lo rende perfetto per chi viaggia leggero.

Dall’altra parte, la giacca Climb da donna si distingue per il suo design elegante ma funzionale. “Perfetta per affrontare vento e pioggia leggera con stile,” la giacca è realizzata in taffetà riciclato ed è dotata di vita regolabile, colletto alto e cappuccio nascosto. Compatta e ripiegabile, è proposta nel colore capulet olive.

Con queste giacche, Pyrenex si propone di accompagnarti attraverso l’estate, combinando estetica, praticità e innovazione. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di arricchire il tuo guardaroba con uno dei loro modelli, perfetti per un’estate piena di avventura e stile.