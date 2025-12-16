“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Questa sera, lunedì 22 dicembre, torna in prima serata su Retequattro un nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, il talk show condotto da Nicola Porro e dedicato ai temi di stretta attualità politica ed economica.

La puntata affronterà alcuni dei temi più caldi dell’attualità nazionale. Al centro del dibattito lo sgombero del centro sociale Askatasuna di Torino, che ha dato origine a una lunga scia di reazioni e scontri in piazza. Il programma analizzerà non solo le operazioni di polizia e l’impatto sull’ordine pubblico, ma anche le tensioni politiche e sociali che la vicenda ha riacceso in città.

A seguire, l’attenzione si sposterà sul caso della “famiglia nel bosco”: recenti sviluppi giudiziari hanno visto la Corte d’Appello dell’Aquila rigettare il reclamo presentato dai legali di Nathan e Catherine contro l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni che, lo scorso 20 novembre, aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale e il trasferimento dei figli in una casa-famiglia. La decisione della Corte riapre il dibattito sul delicato equilibrio tra libertà individuale, diritti dei minori e intervento delle istituzioni nel nucleo familiare.

Infine, un focus sarà dedicato all’inchiesta di Garlasco, con le novità emerse nelle ultime settimane che stanno riaccendendo l’attenzione pubblica su uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni.

Nel corso della trasmissione parteciperanno al confronto numerosi ospiti, tra cui Alessandro Sallusti, Antonio Di Pietro, Tommaso Cerno, Angelo D’Orsi, Francesca Bubba, Andrea Ruggieri, Sonia Gaiola, Rita Cavallaro, Massimo Lugli, Francesco Compagna, Armando Palmegiani, Pasquale Linarello e Giuseppe Cruciani.

Come da tradizione, Nicola Porro guiderà il dibattito con il suo stile diretto, favorendo il confronto tra posizioni politiche e sociali spesso divergenti. “Quarta Repubblica” si conferma così uno spazio di approfondimento sulle principali vicende che animano la vita pubblica italiana, capace di unire analisi, testimonianze e discussione.

Il nuovo appuntamento promette quindi di offrire una serata di confronto e riflessione sui temi che dividono l’opinione pubblica, a partire dalle tensioni di Torino fino ai casi giudiziari che sollevano interrogativi sul rapporto tra giustizia, società e diritti civili.