Queen I: un’esperienza immersiva con il nuovo mix Dolby Atmos

Il leggendario album di debutto dei Queen, Queen I, riemerge in una veste completamente nuova. Disponibile dal 13 giugno in un’edizione speciale limitata su Blu-ray Audiophile, questa rivisitazione in Dolby Atmos promette di offrire un’esperienza sonora mai vista prima. Originariamente pubblicato nel 1973 da Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon, l’album ha segnato l’inizio del viaggio stellare della band.

La nuova edizione, distribuita da Sony Music negli Stati Uniti e da Universal Music Group nel resto del mondo, è molto più di una semplice rimasterizzazione. Come ha dichiarato Brian May, «Non si tratta di una semplice rimasterizzazione, ma di una nuovissima “ricostruzione” del 2024 dell’intero album di debutto dei Queen». May ha inoltre sottolineato come ogni strumento sia stato rivisitato per riprodurre il suono ambientale che avrebbero voluto utilizzare originariamente.

Il progetto ha visto Brian May e Roger Taylor nel ruolo di produttori esecutivi, mentre il collaudato team di produzione audio dei Queen, composto da Justin Shirley-Smith, Joshua J Macrae e Kris Fredriksson, ha supervisionato i lavori. Shirley-Smith ha commentato: «Sembra sempre che la musica dei Queen sia stata concepita per fruizioni immersive. È drammatica, potente e ricca di dinamiche».

Il mix in Dolby Atmos è stato realizzato a partire dagli stem del mix stereo del 2024, il che ha permesso al team di processare singolarmente ogni parte musicale, conferendo nuova profondità all’album. Questo è avvenuto agli Abbey Road Studios, con la partecipazione del mixer esperto Lewis Jones, che ha aggiunto il suo tocco al campo sonoro ampliato.

Brani iconici come Keep Yourself Alive, Liar, The Night Comes Down, Mad The Swine e Modern Times Rock ‘n’ Roll tornano con una luminosità sorprendente, permettendo di riscoprire sfaccettature sonore mai sentite prima. Ancora una volta, May conferma: «Ci sono anche alcuni ‘Easter egg’ interessanti che chi conosce l’album in modo approfondito sicuramente apprezzerà».

Con questo nuovo mix, l’album si ripresenta in una veste che illumina l’opera originale e mette in evidenza l’eccezionale talento musicale e l’ambizione unica dei Queen. Secondo Roger Taylor, «Finalmente il nostro primo album suona proprio come lo immaginavamo».