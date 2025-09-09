RADAR Spotify: più di 1.000 artisti in 5 anni

Spotify festeggia un traguardo significativo, raggiungendo oltre 1.000 artisti sostenuti in soli cinque anni attraverso il programma globale RADAR. Lanciato nel 2020, il programma ha posto l’accento sui talenti emergenti, offrendo loro una piattaforma per amplificare la propria voce e raggiungere un pubblico mondiale. Per celebrare questo successo, la playlist RADAR Global è stata rinnovata e ora include i brani dei 100 artisti RADAR più ascoltati a livello globale.

RADAR si è espanso in oltre 180 mercati, diventando una piattaforma cruciale per la scoperta di nuovi suoni e contribuendo a plasmare il futuro della musica. Non solo un trampolino di lancio, RADAR ha fornito agli artisti strumenti concreti per costruire carriere durature e instaurare connessioni significative con i fan. I risultati parlano chiaro: gli artisti RADAR hanno generato oltre 338 miliardi di stream e sono stati scoperti più di 6,5 miliardi di volte sulla piattaforma. Le loro canzoni fanno parte di più di 1,5 milioni di playlist curate da Spotify e oltre 1,1 miliardi di playlist create dagli utenti.

In Italia, RADAR ha dato spazio a oltre 40 talenti negli ultimi cinque anni, come gli artisti del 2025 Marte, Carla Hero, Emma Nolde, Glocky, Sayf e camoufly, che rappresentano le varie sfumature della scena musicale italiana, sempre più inclusiva e orientata verso le nuove generazioni. Tra gli artisti che hanno arricchito RADAR Italia nel corso degli anni ci sono anche BigMama, Mara Sattei, ARIETE, e bnkr44. Questi artisti hanno beneficiato del supporto globale di Spotify, affermandosi sia in Italia che all’estero. Anche artisti come Tony Boy, BLANCO, Rondodasosa e Rhove trovano spazio tra i 100 più ascoltati nella playlist RADAR Global.

Sulinna Ong, Global Head of Music Editorial di Spotify, ha dichiarato: “Raggiungere questo traguardo in soli cinque anni dimostra che la voglia di scoperta è universale. Gli ascoltatori vogliono essere parte del viaggio di un artista fin dall’inizio, e RADAR è diventato il ponte tra questa curiosità e un’opportunità concreta. RADAR è sviluppo, è essere presenti in quel momento fragile in cui il primo entusiasmo può trasformarsi in qualcosa di grande. Ed è proprio questo che rende la scoperta così emozionante: non solo trovare talenti, ma aiutarli a crescere.”

Spotify, il servizio di streaming più popolare al mondo, conta oltre 696 milioni di utenti globali, tra cui 276 milioni di abbonati Premium. Offrendo oltre 100 milioni di brani, quasi 7 milioni di podcast e più di 350 mila audiolibri, la piattaforma ha trasformato l’esperienza di ascolto dei contenuti audio in streaming.