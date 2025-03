RAF annuncia il summer tour di SELF CONTROL 40TH ANNIVERSARY

Raf ha annunciato il tour estivo in occasione del 40° anniversario di ‘Self Control’, una delle sue hit più celebri. Il tour, intitolato SELF CONTROL 40TH ANNIVERSARY SUMMER TOUR, celebrerà non solo il brano iconico ma anche i 40 anni di una straordinaria carriera musicale.

Il tour prenderà il via il 10 maggio a San Pancrazio Salentino (BR) e si snoderà attraverso varie città italiane, tra cui Augusta, Mestre, Torre del Greco, Savona, Bergamo e San Vito al Tagliamento. Raf porterà sul palco i suoi brani più celebri, tra cui “Sei La Più Bella Del Mondo”, “Il battito Animale”, “Cosa Resterà degli Anni ‘80”, e molti altri ancora, offrendo ai fan un’esperienza musicale indimenticabile.

Il cantautore, noto per aver venduto più di 20 milioni di dischi in tutto il mondo e aver pubblicato 14 album in studio, promette emozioni e pura energia in ogni concerto. Raf si propone di far dimenticare al pubblico le preoccupazioni quotidiane e di regalare momenti di leggerezza e libertà attraverso la sua musica coinvolgente.

Il 2022 segna il 40° anniversario di “Self Control”, brano che ha definito la carriera di Raf e lo ha reso un punto fermo della musica italiana. Con oltre 40 anni di carriera, Raf è senza dubbio uno degli artisti più amati e acclamati del panorama musicale italiano.

L’anniversario di “Self Control” è stato anche celebrato con l’uscita di un vinile 45 giri picture disc del singolo, disponibile in edizione numerata e rimasterizzata in esclusiva sul sito di Sugar Music. Un’opportunità unica per i fan di possedere un pezzo storico della musica italiana.

Il tour SELF CONTROL 40TH ANNIVERSARY sarà un’esplosione di emozioni e un riconoscimento al talento e alla passione che hanno contraddistinto la carriera di Raf e il successo di ‘Self Control’. I biglietti per i concerti a Torre del Greco, Bergamo e San Vito al Tagliamento sono disponibili su www.ticketone.it, mentre per il concerto di Mestre saranno in vendita dal 30 marzo.