Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Raf Celebra 40 Anni di Successi con il “Self Control 40th Anniversary – Tour Teatrale”

Published

Raf, uno dei nomi più importanti della scena musicale italiana, annuncia il suo ritorno live con il “SELF CONTROL 40TH ANNIVERSARY – TOUR TEATRALE”, a seguito del successo del tour nei club. L’artista è pronto a far rivivere la magia dei suoi grandi successi con una serie di concerti nei teatri, che partiranno il prossimo ottobre 2025.

La tournée, celebra i 40 anni dell’iconica hit “Self Control”, che segnò il debutto internazionale di Raf, imponendosi come un inno senza tempo alla libertà. I fan avranno l’opportunità di ascoltare non solo “Self Control”, ma anche altri immortali successi come “Sei La Più Bella Del Mondo”, “Il Battito Animale”, “Cosa Resterà degli Anni ‘80”, “Ti Pretendo” e “Infinito”.

Il tour si aprirà il 30 ottobre al Teatro Mancinelli di Orvieto, toccando numerose città italiane, tra cui Firenze, Torino, Roma e Napoli. Con sedici date in programma, lo spettacolo promette di essere un vero viaggio musicale, scandito da un metronomo di successi che continuano a emozionare generazioni di fan.

Raf ha recentemente arricchito la sua discografia con l’uscita di un EP celebrativo “RAF40: THE UNRELEASED DUETS”, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Questo progetto speciale include collaborazioni con talentuosi artisti della scena contemporanea come Bassi Maestro, Elodie, Giuliano Sangiorgi, J-AX e Levante, offrendo nuove versioni dei suoi brani più amati.

Raf esprime il suo entusiasmo per il tour teatrale dichiarando: “Portare Self Control 40th Anniversary nei teatri significa dare vita a un dialogo sensazionale con chi mi segue da sempre e con chi ha scoperto la mia musica più di recente. Nei teatri, ogni nota e ogni parola trovano spazio per respirare, regalando emozioni ancora più intense. Questo nuovo capitolo del tour è il modo perfetto per celebrare 40 anni di storia, condividere ricordi e rivivere insieme quel percorso che è stato una parte della vita di tante persone. Ogni sera sarà una festa ma anche un momento di riflessione su tutto quello che la musica ci ha dato e continua a darci – non vedo l’ora di salire sul palco e incontrarvi da vicino, come sempre, attraverso le mie canzoni”.

 

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Focus

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

Francesco Gabbani: nuovo giudice di X Factor 2025, tra musica e amicizia con Ornella Vanoni

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Spettacolo

Da oggi è disponibile il nuovo brano live degli OASIS “Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ‘25)”

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Società

Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Spettacolo

Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Spettacolo

TIZIANO FERRO: il 24 ottobre esce il nuovo album “SONO UN GRANDE”

Società

“Colori contro il Silenzio”: l’opera a sostegno di Save the Children che racconta l’emergenza di Gaza

Motori

BMW iX3: debutto nazionale al Salone Auto Torino 2025, inizia l’era Neue Klasse

Motori

Raduno Suzuki 4×4 2025: avventura e panorami mozzafiato sul Gran Sasso

Spettacolo

Raf Celebra 40 Anni di Successi con il “Self Control 40th Anniversary – Tour Teatrale”

Società

La Fondazione SEAT CUPRA sostiene la salute e i giovani talenti per trasformare la società

Giochi

Da oggi è disponibile la stagione 13 di MY HERO ULTRA RUMBLE con un nuovo personaggio giocabile

Spettacolo

SANTOIANNI: annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “11.09”, fuori venerdì 26 settembre

Motori

Suzuki a Roma all’ Eternal City Motorcycle Show 2025

Motori

Nuova Toyota Corolla Cross: SUV dal design raffinato con un carattere sportivo

Motori

Kawasaki Versys 650: nuove promozioni su MY 2025 e MY 2026

Motori

Subaru: dalla rivoluzionaria XT Turbo al successo globale della FORESTER

Spettacolo

Tears For Fears: Celebrazione del 40° Anniversario di “Songs From The Big Chair”

Motori

I numeri dell’ACI per l’Italia

Tecnologia

Motorola sceglie Achille Lauro: una partnership che unisce passione, coraggio e stile

Motori

DR Automobiles Groupe: Sacha Mariani nuovo responsabile della divisione Service & Parts

Motori

Suzuki al Salone Auto Torino 2025: innovazione e tradizione a Piazza Castello

Motori

Volvo EX90 2026: ricarica più veloce e nuove funzionalità

Motori

Honda ADV350: nuove colorazioni 2026 per lo scooter adventure più venduto in Europa

Motori

Dalla flotta pilota alla produzione di serie: la nuova BMW iX5 Hydrogen
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

TIZIANO FERRO: il 24 ottobre esce il nuovo album “SONO UN GRANDE”

Tiziano Ferro annuncia il suo ritorno sulla scena musicale con un nuovo album di inediti intitolato “Sono un Grande”, in uscita il 24 ottobre....

18 ore ago

Spettacolo

SANTOIANNI: annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “11.09”, fuori venerdì 26 settembre

Dopo oltre un anno dal successo del suo progetto “La soglia dei trenta”, il cantautore milanese Santoianni torna sulla scena musicale con un potente...

22 ore ago

Spettacolo

Tears For Fears: Celebrazione del 40° Anniversario di “Songs From The Big Chair”

Tears For Fears, la celebre band britannica composta da Roland Orzabal e Curt Smith, festeggia il 40° anniversario del loro secondo album di successo,...

23 ore ago

Tecnologia

Motorola sceglie Achille Lauro: una partnership che unisce passione, coraggio e stile

Motorola ha annunciato che Achille Lauro, artista poliedrico, icona di stile e figura di spicco nel panorama musicale italiano, sarà il nuovo Brand Ambassador per...

2 giorni ago