Raf Celebra 40 Anni di Successi con il “Self Control 40th Anniversary – Tour Teatrale”

Raf, uno dei nomi più importanti della scena musicale italiana, annuncia il suo ritorno live con il “SELF CONTROL 40TH ANNIVERSARY – TOUR TEATRALE”, a seguito del successo del tour nei club. L’artista è pronto a far rivivere la magia dei suoi grandi successi con una serie di concerti nei teatri, che partiranno il prossimo ottobre 2025.

La tournée, celebra i 40 anni dell’iconica hit “Self Control”, che segnò il debutto internazionale di Raf, imponendosi come un inno senza tempo alla libertà. I fan avranno l’opportunità di ascoltare non solo “Self Control”, ma anche altri immortali successi come “Sei La Più Bella Del Mondo”, “Il Battito Animale”, “Cosa Resterà degli Anni ‘80”, “Ti Pretendo” e “Infinito”.

Il tour si aprirà il 30 ottobre al Teatro Mancinelli di Orvieto, toccando numerose città italiane, tra cui Firenze, Torino, Roma e Napoli. Con sedici date in programma, lo spettacolo promette di essere un vero viaggio musicale, scandito da un metronomo di successi che continuano a emozionare generazioni di fan.

Raf ha recentemente arricchito la sua discografia con l’uscita di un EP celebrativo “RAF40: THE UNRELEASED DUETS”, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Questo progetto speciale include collaborazioni con talentuosi artisti della scena contemporanea come Bassi Maestro, Elodie, Giuliano Sangiorgi, J-AX e Levante, offrendo nuove versioni dei suoi brani più amati.

Raf esprime il suo entusiasmo per il tour teatrale dichiarando: “Portare Self Control 40th Anniversary nei teatri significa dare vita a un dialogo sensazionale con chi mi segue da sempre e con chi ha scoperto la mia musica più di recente. Nei teatri, ogni nota e ogni parola trovano spazio per respirare, regalando emozioni ancora più intense. Questo nuovo capitolo del tour è il modo perfetto per celebrare 40 anni di storia, condividere ricordi e rivivere insieme quel percorso che è stato una parte della vita di tante persone. Ogni sera sarà una festa ma anche un momento di riflessione su tutto quello che la musica ci ha dato e continua a darci – non vedo l’ora di salire sul palco e incontrarvi da vicino, come sempre, attraverso le mie canzoni”.