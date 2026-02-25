Raf torna a Sanremo con “Ora e per sempre”: una ballad che racconta la forza dell’amore

Raf torna sul palco dell’Ariston per la 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Ora e per sempre”, già disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Il singolo, scritto insieme al figlio Samuele Riefoli, segna il ritorno di uno degli artisti più amati della musica italiana, pronto a emozionare il pubblico con una canzone che unisce introspezione e sentimento.

“Ora e per sempre” è una ballad romantica e autobiografica che, come sottolinea il comunicato, si presenta come una sincera confessione in musica. Racconta la storia d’amore di due persone che, incontratesi alla fine degli anni ’80, continuano a vivere insieme affrontando un mondo profondamente cambiato. Il brano non è solo una canzone, ma un mosaico di vita vissuta, fatto di parole che si trasformano in immagini nel videoclip ufficiale diretto da Samuele Riefoli, con la supervisione artistica di Gabriella Labate e una produzione firmata Girotondo EM srl con Borotalco.tv.

Nel presentare il brano, Raf condivide un ricordo personale che ne rivela l’origine emotiva:

“Stavo pensando al testo del brano quando da un cassetto è spuntato un biglietto ritagliato da un vecchio quaderno con le pagine ingiallite. Era la mia promessa di matrimonio scritta a macchina dal prete, in spagnolo, perché sposai Gabriella nel 1996 a Campo Florido, un piccolo villaggio vicino l’Avana. La promessa chiudeva con: hasta que la muerte nos separe. Io in quel frangente la trovai un po’ malinconica, quindi la cancellai e la cambiai scrivendo con la matita, sullo stesso biglietto: ahora y para siempre”.

Il brano è prodotto da Warner Records / Warner Music Italy e segna il ritorno di Raf tra i “Big” di Sanremo per la quinta volta. L’artista ha partecipato al Festival nel 1988 con “Inevitabile follia”, nel 1989 con “Cosa resterà degli anni ’80”, nel 1991 con “Oggi un Dio non ho” e nel 2015 con “Come una favola”. Inoltre, nel 1987 scrisse con Umberto Tozzi e Giancarlo Bigazzi “Si può dare di più”, brano vincitore di quell’edizione del Festival.

In vista della serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, Raf si esibirà con The Kolors sulle note di “The Riddle”, grande successo degli anni ’80 della pop star britannica Nik Kershaw, promettendo sorprese e un momento di pura energia musicale.

Con 40 anni di carriera, 14 album in studio e oltre 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, Raf è oggi un punto di riferimento per diverse generazioni. Brani come Self Control, Infinito, Sei la più bella del mondo, Il battito animale, Cosa resterà degli anni ’80, Ti pretendo, Stai con me e Non è mai un errore sono diventati evergreen della musica italiana, ancora oggi cantati e amati.

Dopo il Festival, Raf tornerà in studio per lavorare al suo nuovo album, per poi dare il via a una lunga estate di live con il tour “Infinito – Estate 2026”, organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Girotondo srl e Momy Records. Il calendario prevede numerose tappe in tutta Italia, dal sud al nord, toccando alcune delle location più suggestive del Paese: dal Multiculturita Summer Festival di Capurso (16 luglio) all’Arena 30/40 di Carovigno (18 luglio), fino ai concerti al Forte di Bard, al Castello San Giusto di Trieste, al Castello Pasquini di Castiglioncello, al Parco della Repubblica di Sirolo, e alle tappe in Sicilia, Calabria, Puglia, Toscana e Veneto, per poi concludersi al Palaterni di Terni e al Barrocci Festival di Gatteo.

L’artista proseguirà poi in autunno con “INFINITO – Palasport 2026”, tre eventi speciali nei palazzetti: il 9 ottobre al Palapartenope di Napoli, il 12 ottobre all’Unipol Forum di Milano e il 17 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. Si tratterà di tre concerti celebrativi dedicati ai 25 anni di “Infinito”, per un viaggio musicale che ripercorrerà i momenti più intensi della sua lunga carriera.

Raf torna così a Sanremo e alle scene live con la maturità e la sensibilità di un artista che ha saputo evolversi, restando fedele alla sua poetica e alla sua verità musicale: “ora e per sempre”.