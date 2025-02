Range Rover lancia la London Collection: la sua prima lifestyle capsule

Range Rover entra nel mondo del lifestyle con una collezione esclusiva, che unisce design modernista e tradizione britannica, presentando la sua prima capsule collection composta da otto pezzi in edizione limitata. Un connubio perfetto tra stile classico e accenti audaci, espressione dell’inconfondibile estetica Range Rover.

La Range Rover London Collection debutta in anteprima alla prestigiosa Range Rover House di Lech, in Austria, dall’11 al 22 marzo 2025. Progettata sotto la direzione creativa del Professor Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer di JLR, questa capsule incarna l’approccio stilistico modernista, raffinato e riduttivo, che da sempre caratterizza il brand britannico.

La collezione si distingue per l’attenzione ai dettagli e l’uso di materiali pregiati. Le giacche reversibili da uomo e da donna, Knightsbridge Promenade e Soho Chic, presentano lavorazioni artigianali eseguite in Italia e nel Regno Unito. Ogni pannello è trapuntato con cura e le chiusure lampo su misura, impreziosite da un anello rifinito in Sunset Gold, richiamano l’evoluzione del design interno della Range Rover, un tempo dominato da comandi rotativi e oggi caratterizzato dall’innovativo sistema infotainment digitale Pivi Pro.

Elemento centrale della capsule è una stampa astratta ispirata alla silhouette della Range Rover, presente nei foulard in twill di seta 100%. Il modello About Town, realizzato in Italia sul Lago di Como, e Chelsea Blossom, prodotto nel Regno Unito a Macclesfield, sono il risultato di una tradizione manifatturiera secolare. Ogni foulard è rifinito a mano con un bordo arrotolato artigianalmente, un dettaglio che esalta la qualità e l’eleganza senza tempo della collezione.

A completare la proposta, le lussuose coperte in misto lana vergine e cashmere, tessute su telai jacquard in Italia e disponibili nelle tonalità London Nightfall e Cream Tea. Anche qui, il motivo Bodyside, tratto distintivo della capsule, emerge con discrezione ed eleganza. Infine, la collezione include un’iconica scultura in alluminio della Range Rover, disponibile nelle esclusive colorazioni Sunset Gold e Tourmaline Brown, realizzata da un unico blocco di metallo.

Con questa esclusiva capsule, Range Rover dimostra ancora una volta il suo impegno nel coniugare artigianalità, innovazione e stile, trasportando il proprio linguaggio di design oltre l’automotive per abbracciare il mondo del lusso a 360 gradi.