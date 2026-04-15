Range Rover Sport Twenty Edition celebra 20 anni di lusso sportivo

Vent'anni fa, nei corridoi di Gaydon, qualcuno ebbe un'intuizione che oggi appare quasi ovvia ma che allora era tutt'altro che scontata: il mondo era pronto per un SUV di lusso capace di comportarsi come una sportiva. Nasceva così la Range Rover Sport, figlia del concept Range Stormer e capostipite di una stirpe che in due decenni ha superato il milione di unità vendute nel mondo, ridefinendo i confini di una categoria.

Per celebrare il traguardo, Range Rover presenta la TWENTY Edition, un'edizione limitata che non si limita alla targhetta commemorativa ma mette in campo specifiche da vertice di gamma e un omaggio cromatico alle origini del modello.

Il dettaglio che colpisce per primo è la carrozzeria. La livrea Sanguinello Orange, una finitura ultra-metallizzata dal tono vibrante, non è una scelta casuale: richiama l'arancione "Stormer" del concept che nel 2003 anticipò le linee della prima generazione e il Vesuvius Orange della First Edition. Un filo conduttore cromatico che attraversa tutte e tre le generazioni del modello. Per chi preferisce la sobrietà, restano disponibili il nero Santorini e il bianco Ostuni, entrambi abbinati al Black Exterior Pack che scurisce la silhouette e la rende più affilata. I cerchi da 23 pollici completano il quadro esterno.

Dentro, la TWENTY Edition pesca dal meglio del catalogo. I sedili provengono dalla Range Rover Sport SV, l'ammiraglia della gamma: leggeri, dalla sagomatura sportiva e rivestiti in pelle Windsor color Ebony. I pannelli in carbonio forgiato e il tetto in tessuto scamosciato nero creano un ambiente che strizza l'occhio al motorsport senza rinunciare alla manifattura artigianale che ci si aspetta da un veicolo Range Rover. Le scritte "TWENTY" sulla consolle centrale e sulle pedane illuminate segnano l'appartenenza alla serie speciale.

Sul fronte meccanico, due le opzioni disponibili, entrambe di fascia alta. Il V8 biturbo da 4,4 litri mild hybrid eroga 537 CV e rappresenta la scelta più tradizionale per chi cerca prestazioni pure. L'alternativa è la P550e, ibrida plug-in con motore sei cilindri Ingenium abbinato a un'unità elettrica da 160 kW e batteria da 38,2 kWh: 550 CV complessivi, fino a 116 chilometri di autonomia in elettrico secondo il ciclo WLTP e emissioni di CO2 a partire da 62 g/km. Una doppia anima che riflette il momento di transizione dell'intero settore.

Il bilancio di questi vent'anni racconta un modello che ha cercato la spettacolarità con una certa costanza. Nel 2013 il record per SUV di serie alla Pikes Peak. Nel 2018 la scalata dei 999 gradini di Heaven's Gate in Cina, con pendenze fino a 45 gradi. Poi gli 800 chilometri attraverso il deserto del Quarto Vuoto in Arabia Saudita e, per il lancio della terza generazione, i 193 metri percorsi sulla diga islandese di Karahnjukar sfidando la forza dell'acqua. Imprese studiate a tavolino per fare notizia, certo, ma che hanno dimostrato capacità fuoristrada reali in condizioni estreme.

"La Range Rover Sport ha continuamente superato i confini fin da quando il concept Stormer è stato presentato per la prima volta", ha commentato Martin Limpert, Global Managing Director di Range Rover, parlando di un "percorso tutt'altro che concluso" per il modello.

Tradotto: i prossimi vent'anni sono già in programma.