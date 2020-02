Realme X50 Pro 5G, il primo smartphone di punta 5G

realme, l’azienda di smartphone che ha registrato la più rapida crescita negli ultimi anni, presenterà in occasione del Mobile World Congress 2020 una gamma di nuovi prodotti 5G. Nel corso dell’evento di lancio dal titolo “Speed of the Future”, che si terrà il prossimo 24 febbraio alle ore 9:30 a Barcellona, realme svelerà il suo primo smartphone 5G: realme X50 Pro 5G.

Per realme si tratta di un debutto al Mobile World Congress, la più importante manifestazione al mondo nel settore delle telecomunicazioni. Forte promotore della tecnologia 5G, realme conferma il suo concept “Dare to Leap” presentando il suo primo smartphone di punta 5G, il realme X50 Pro 5G, equipaggiato dal processore Qualcomm Snapdragon 865 5G in grado di offrire prestazioni straordinarie.

l primo smartphone 5G con processore Snapdragon 865 5G

In occasione del quarto Qualcomm Snapdragon Technology Summit tenutosi alla fine dello scorso anno, Qualcomm ha annunciato che realme sarebbe stato uno dei primi marchi di smartphone dotato di processori Snapdragon 765G e Snapdragon 865 5G. Il 7 gennaio 2020, realme ha lanciato in Cina il primo smartphone 5G equipaggiato dal processore Snapdragon 765G, realme X50 5G, riscuotendo un ottimo successo da parte dei consumatori. Grazie al costante impegno e alla continua innovazione, realme, per la prima volta al MWC, realme presenterà il primo smartphone 5G – realme X50 Pro 5G – con processore Snapdragon 865 5G.

Marchio decisamente giovane nel panorama degli smartphone, realme si è impegnata fortemente per avere a disposizione il processore Qualcomm Snapdragon 865 5G, confermando al contempo l’ottima collaborazione con Qualcomm, in grado di garantire tecnologie e soluzioni sempre più avanzati.

