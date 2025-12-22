Connect with us

Spettacolo

“Realpolitik” torna su Retequattro: focus sulla tragedia di Capodanno a Crans-Montana

Published

Questa sera, mercoledì 7 gennaio, torna in prima serata su Retequattro “Realpolitik”, il programma condotto da Tommaso Labate che affronta ogni settimana i principali temi dell’attualità italiana e internazionale.

L’appuntamento si aprirà con un approfondimento dedicato alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, dove sei giovani italiani hanno perso la vita a causa dell’incendio che ha distrutto il locale Le Constellation. In studio interverranno l’Assessore al Welfare della Regione Lombardia Guido Bertolaso e l’Ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado, per analizzare le cause della tragedia e le misure di assistenza ai familiari delle vittime.

Il programma proporrà poi una nuova puntata dell’inchiesta dedicata alla crisi abitativa in Italia, un problema che continua a peggiorare mentre il fenomeno dell’overtourism svuota i centri urbani. Migliaia di appartamenti vengono infatti trasformati in alloggi per turisti, determinando un aumento dei prezzi che rende difficile, se non impossibile, l’acquisto o l’affitto di una casa per i cittadini.

Come di consueto, non mancheranno gli interventi fissi che completano la formula della trasmissione. Giampiero Mughini offrirà il suo commento sull’attualità politica e culturale, mentre Alessandra Ghisleri presenterà i nuovi sondaggi sull’opinione pubblica italiana, fornendo un quadro aggiornato delle tendenze politiche e sociali del Paese.

Con uno sguardo che alterna cronaca, analisi e riflessione, “Realpolitik” si conferma un appuntamento di approfondimento capace di combinare informazione e dibattito, affrontando i fatti più delicati della realtà contemporanea attraverso il confronto diretto tra protagonisti e analisti.

