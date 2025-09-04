RED BULL 64 BARS: è disponibile il nuovo episodio con DANNO

Il nuovo episodio della serie RED BULL 64 BARS è finalmente disponibile su Red Bull Droppa. La puntata, che segna il sesto appuntamento della stagione 2025, vede protagonista uno degli MC più rispettati della scena hip-hop italiana: Danno. Conosciuto come voce e penna storica dei Colle der Fomento, Danno porta nel booth 64 barre potenti e intense che ci trasportano “Alla fine dell’estate”. Le sue rime sono una combinazione di introspezione, poesia urbana e critica, con immagini evocative che richiamano il cinema e la musica, tratti distintivi del suo inconfondibile stile.

Danno è una figura emblematica per l’hip-hop italiano. Autore di pietre miliari come Odio Pieno e Adversus, nonché fondatore del progetto *Artificial Kid*, ha collaborato con artisti di spicco come Kaos One, Rancore, Coez e Noyz Narcos. Il suo approccio lirico unico è caratterizzato dalla capacità di mixare riferimenti letterari e cinematografici con una padronanza linguistica rara nel panorama musicale italiano.

La sua partecipazione a *RED BULL 64 BARS* va oltre una semplice performance; rappresenta la continuazione di un’eredità artistica che ha reso grande l’hip-hop italiano dagli anni ’90 fino ad oggi. Il suo contributo è una testimonianza viva di un narratore urbano che continua a rinnovarsi e a dialogare con le nuove generazioni, mantenendo sempre autenticità e autorevolezza.

Nel testo “Alla fine dell’estate”, *Danno* si allontana dalla competizione tipica del gioco del rap con versi quali: “Sto fuori dal tuo gioco e dalla tua competizione / Non conosco più nessuno manco un nome / N’ascolto più nessuno manco er mejo der rione”. Le sue liriche si intrecciano con riferimenti alla boxe e al cinema, dipingendo scene vivide e senza filtri della realtà contemporanea.

Danno sarà inoltre tra i protagonisti di Red Bull 64 Bars Live, che si terrà il 4 ottobre a Roma, presso Corviale, insieme a artisti come Noyz Narcos, Ele A, Lacrim, Baby Gang e Uzi Lvke. In console, a produrre l’evento, sarà presente Sick Luke. Questa sarà un’occasione imperdibile per vivere l’energia del rap dal vivo.

La carriera di Danno è caratterizzata da un profondo legame con la cultura underground, testimoniato anche dai suoi progetti più recenti. Attualmente, è al lavoro su nuovi progetti solisti e collaborazioni che saranno pubblicati nei prossimi mesi, danzando tra musica, parole e visual art.