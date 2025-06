RED BULL 64 BARS: il nuovo episodio con LACRIM, primo ospite internazionale del format

Il celebre format RED BULL 64 BARS si espande, accogliendo per la prima volta un artista internazionale nel suo quarto episodio della stagione 2025. Disponibile dall’11 giugno su Red Bull Droppa, l’episodio vede protagonista Lacrim, una delle voci più influenti della scena urban francese. Questo episodio rappresenta un elemento importante per l’espansione culturale del format, registrato negli studi di Parigi, portando oltre confine la sua versione italiana.

Lacrim, noto per il suo stile incisivo e autentico, intreccia elementi autobiografici e immagini taglienti in un flusso di 64 barre. Le sue liriche esplorano temi profondi e personali come l’infanzia trascorsa in orfanotrofio, la durezza delle strade, il valore della famiglia e l’orgoglio delle proprie origini. Le sue parole sono punteggiate da significativi inserti in italiano e citazioni che spaziano da Francesco Totti alla cultura e al cibo nostrani, creando un dialogo tra simboli culturali francesi e italiani.

La produzione affidata a DAT BOI DEE amplifica la forza narrativa di questo episodio, garantendo un perfetto connubio tra beat e liriche che trasforma le periferie in un linguaggio comune. “RED BULL 64 BARS si conferma terreno d’incontro tra visioni, culture e generazioni diverse, offrendo uno spaccato autentico del mondo da cui Lacrim proviene”.

L’episodio è stato presentato in anteprima il 10 giugno al Lanificio di Roma, durante l’evento Red Bull Summer is Coming, catturando l’interesse di un vasto pubblico. L’iniziativa si propone di creare un ponte ideale con le periferie italiane, in particolare quelle napoletane, centrali nell’estetica e nei racconti del rap.

Inoltre, Lacrim sarà tra i protagonisti di Red Bull 64 Bars Live il 4 ottobre a Corviale, Roma. Un evento dedicato alla celebrazione della potenza del rap dal vivo, che vedrà sul palco anche artisti come ELE A, NOYZ NARCOS, BABY GANG, DANNO e UZI LUKE, con SICK LUKE alla console.

Con il contributo di Lacrim, RED BULL 64 BARS conferma la sua capacità di aprire nuove strade nel panorama musicale, restando un laboratorio narrativo unico. Le sue 64 barre rappresentano un viaggio senza filtri né compromessi, dove la verità risuona forte e chiara.