Red Bull 64 Bars Live: Fabri Fibra si unisce al Cast Stellare a Roma

Il 4 ottobre 2025, il quartiere di Corviale a Roma sarà il palcoscenico di uno degli eventi rap più attesi dell’anno: il Red Bull 64 Bars Live. Questo spettacolo, giunto alla sua quarta edizione, promette di portare sul palco alcuni dei nomi più influenti della scena rap italiana e internazionale.

A rendere ancora più imperdibile l’appuntamento sarà la presenza di Fabri Fibra, icona del rap italiano, che si aggiunge al cast già stellare dell’evento. Fabri Fibra torna nella capitale dopo il successo del suo “Festival Tour 2025” che ha portato migliaia di fan al Circo Massimo. Per il pubblico romano sarà un’opportunità unica per vedere nuovamente l’artista in azione, soprattutto dopo il recente lancio del suo nuovo Red Bull 64 Bars e dell’album di inediti “Mentre Los Angeles brucia”, che ha scalato le classifiche dei dischi più venduti.

Accanto a Fabri Fibra, saliranno sul palco altri artisti di spicco come Baby Gang, una delle voci più in vista del rap contemporaneo, Noyz Narcos, una leggenda del genere, e Lacrim, artista francese di grande influenza, primo ospite internazionale del format. Completano il cast Ele A, protagonista del primo episodio di questa stagione di Red Bull 64 Bars, e gli special guest Danno e Uzi Luke, molto amati dal pubblico capitolino.

La produzione musicale dell’evento sarà affidata al rinomato producer Sick Luke, noto per il suo contributo iconico alla scena rap. Le esibizioni live promettono di essere memorabili, con performance che celebreranno il puro freestyle di 64 barre ormai diventato un culto per fan e artisti.

L’evento rappresenta la continuazione del racconto delle periferie iniziato con la prima edizione di Red Bull 64 Bars Live a Scampia nel 2021. Quest’anno, la scena si sposterà nel Campo da Rugby di via degli Alagno a Corviale, un appuntamento che i fan del rap e della musica urban non possono perdere.

I biglietti per il Red Bull 64 Bars Live sono già disponibili, e l’evento sarà trasmesso in streaming e on demand su Red Bull Droppa, il canale YouTube di Red Bull dedicato alla nuova musica. Questo appuntamento imperdibile si prospetta come una celebrazione della cultura rap, radunando la comunità locale e internazionale in una serata all’insegna della musica e del talento.