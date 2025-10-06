Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

RED BULL 64 BARS LIVE: ieri sera in 10mila per il rap show nel quartiere Corviale di Roma

Published

Ieri sera, il quartiere di Corviale, a Roma, è stato il palcoscenico della quarta edizione del Red Bull 64 Bars Live, un evento che ha avvolto 10.000 spettatori in un’esperienza musicale unica. Celebrando il meglio del rap e dell’urban music, l’evento ha trasformato Corviale in una gigantesca arena a cielo aperto per quasi tre ore di show.

L’evento, suddiviso in tre atti, ha ospitato performance mozzafiato di artisti iconici della scena. Ad aprire il primo atto, intitolato Per il rap, c’è stato Fabri Fibra, seguito da Ele A con un inedito brano dal titolo Quintale, e dall’intervento internazionale di Lacrim, che ha sorpreso tutti presentando un nuovo progetto.

Il secondo atto, Per la gente, ha visto protagonisti Tony Boy, che si è esibito tra il pubblico, e Lazza, accolto con fervore dai fan come in uno stadio. Infine, l’atto Per Corviale, che ha reso omaggio al quartiere ospitante, ha visto sul palco talenti come Side Baby, Uzi Lvke, Ketama126, Franco126, e Danno, culminando con la memorabile performance di Noyz Narcos.

La serata è stata orchestrata dal produttore Sick Luke, il cui sound ha fatto da filo conduttore all’intera scaletta. Tra i momenti più vividi, la scenografica entrata di Side Baby al citofono e l’arrivo simbolico di Danno in metro, che ha omaggiato le discipline dell’hip hop con una scenografia immersiva.

Adidas Originals è stato il main partner dell’evento, sottolineando ancora una volta il suo impegno verso la musica e la cultura urbana. Plenitude ha contribuito con un impianto fotovoltaico che alimenterà lo Stadio del Rugby di Corviale, consolidando il legame con la sostenibilità.

Red Bull 64 Bars Live è stata una celebrazione del rap capitolino, capace di unire generazioni e collettivi come Truceklan, Love Gang 126, Dark Polo Gang, e Colle der Fomento, trasformando Corviale in un vero simbolo di energia, identità, e talento. L’evento ha chiuso con una staffetta di collaborazioni indimenticabili che hanno lasciato il pubblico in uno stato di estasi collettiva.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Motori

Honda Italia e Lega Nazionale Dilettanti insieme per educare i giovani alla sicurezza stradale

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Motori

Omoda 7 SHS-P: il nuovo SUV ibrido plug-in che ridefinisce eleganza e performance

Società

“Colori contro il Silenzio”: l’opera a sostegno di Save the Children che racconta l’emergenza di Gaza

Motori

Yamaha trasforma Milano con il Guerrilla Marketing: TRICITY VS THE CITY

Tecnologia

Motorola sceglie Achille Lauro: una partnership che unisce passione, coraggio e stile

Motori

DR Automobiles Groupe e CA auto Bank: la collaborazione si estende anche a Tiger e Birba

Spettacolo

BRUCE SPRINGSTEEN: è uscito oggi a sorpresa il brano dal vivo “OPEN ALL NIGHT (LIVE AT COUNT BASIE THEATRE, RED BANK, NJ)”

Spettacolo

I Queen celebrano il 50° anniversario di “A Night At The Opera” con edizioni speciali

Motori

Stellantis Brilla al Salone Auto Torino 2025 

Motori

Insieme per la mobilità sostenibile: il nuovo progetto di car sharing elettrico di Luiss, Acea e Renault

Motori

BYD e DENZA protagonisti al Salone dell’Auto di Torino 2025

Motori

CUPRA Tindaya: la nuova showcar che segna un viaggio nell’ignoto

Società

Ritorna “Quarto Grado”: nuova stagione con focus su casi misteriosi

Società

“Realpolitik”: debutta il nuovo programma di approfondimento politico

Motori

ARTEPARCO 2025: BMW Italia rinnova il sostegno all’arte contemporanea nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo

Spettacolo

Concerti al PalaSele 25/26: al via il 14 ottobre una nuova imperdibile stagione live

Spettacolo

RED BULL 64 BARS LIVE: ieri sera in 10mila per il rap show nel quartiere Corviale di Roma

Motori

Audi Q4 e-tron Custom edition: elettrico premium a misura d’incentivi

Spettacolo

RICKY MARTIN: è uscito oggi l’attesissimo singolo “A MEDIO VIVIR” in collaborazione con Carìn Leòn

Tecnologia

Hisense porta a Milano il primo TV RGB MiniLED da 116’’ al mondo

Motori

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: la regina dell’estremo si rinnova

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Motori

STELLANTIS brilla al Festival Car 2025

Motori

ACI, Green NCAP: 12 le auto più “verdi” analizzate nella terza serie di test del 2025

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

Giochi

Gli Anni ’80 ritornano: quattro classici arcade in arrivo su Console Atari

Motori

Volvo Cars celebra la milionesima auto ibrida plug-in

Società

Samsung porta l’intelligenza artificiale sui banchi di scuola alla Milano Digital Week 2025

Motori

Leapmotor: record di vendite in Cina oltre 66.600 unità vendute a settembre

Motori

Triumph TXP: arriva la prima gamma di moto elettriche giovani motociclisti

Spettacolo

Filippo Caccamo porta nei teatri italiani il nuovo spettacolo “Fuori di Tela”

Motori

Nuova Mercedes CLA 250+ conquista il GRA: 10 giri e oltre 700 km con un pieno di energia

Giochi

Le Avventure Galattiche di Mario arrivano su Nintendo Switch e Switch 2

Spettacolo

Una notte magica all’Arena di Verona: tributo a Luciano Pavarotti per i suoi 90 anni

Società

Guido Crosetto ospite a “Dritto e Rovescio”: difesa e geopolitica tra Russia e Gaza
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Concerti al PalaSele 25/26: al via il 14 ottobre una nuova imperdibile stagione live

Con un mix di emozione e anticipazione, si accendono nuovamente le luci sul PALASELE per la stagione live 2025/2026, un evento attesissimo dagli appassionati...

11 minuti ago

Spettacolo

RICKY MARTIN: è uscito oggi l’attesissimo singolo “A MEDIO VIVIR” in collaborazione con Carìn Leòn

Il celebre artista portoricano Ricky Martin, riconosciuto come icona globale della musica latin, ha pubblicato oggi, 3 ottobre 2025, una nuova e attesissima versione...

3 giorni ago

Spettacolo

Fabri Fibra, doppio sold out a Milano e oltre 100.000 biglietti venduti: il tour continua nei club italiani

Fabri Fibra continua a scrivere la storia del rap italiano. La prima parte del suo tour 2025 si è chiusa ieri sera con un...

3 giorni ago

Spettacolo

nayt: è uscito oggi il suo nuovo brano “Un uomo”

È uscito oggi, venerdì 3 ottobre, il nuovo brano di Nayt, “Un Uomo”, pubblicato da Columbia Records/Sony Music Italy. Con questa nuova canzone, Nayt...

3 giorni ago