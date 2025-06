Red Bull 64 Bars Live: il Grande Evento Rap Arriva a Roma

Roma si prepara ad accogliere uno degli eventi rap più attesi dell’anno: il Red Bull 64 Bars Live. Dopo tre edizioni di successo a Scampia, l’evento si sposta nella capitale, precisamente nel quartiere di Corviale, per la sua quarta edizione che si terrà sabato 4 ottobre 2025. Questa edizione promette di essere ancor più esplosiva, con una line-up ricca di talenti riconosciuti a livello nazionale e internazionale.

I primi nomi confermati per l’evento includono alcuni dei più grandi artisti della scena urbana: BABY GANG, NOYZ NARCOS, LACRIM e ELE A. ELE A torna sul palco dopo aver inaugurato la stagione di quest’anno con un episodio di Red Bull 64 Bars, mentre LACRIM rappresenta uno dei più influenti artisti francesi nell’ambito urban. NOYZ NARCOS, già considerato una leggenda del rap italiano, e BABY GANG, una delle voci emergenti più calde del momento, arricchiranno la serata con le loro performance.

Alla consolle ci sarà SICK LUKE, il produttore dell’evento, che di recente ha rivelato la sua partecipazione durante un DJ set a sorpresa. SICK LUKE è noto per il suo contributo alla scena musicale, avendo prodotto anche l’ultimo episodio di Red Bull 64 Bars per Tony Boy. A rendere l’evento ancora più memorabile, ci saranno due ospiti speciali: DANNO, uno dei rapper più amati di Roma, e UZI LUKE.

Gli appassionati di rap potranno vivere l’esperienza unica del Red Bull 64 Bars Live tra barre e freestyle che hanno ormai raggiunto lo status di culto nel panorama musicale. L’evento invita a segnare la data in calendario, non solo per la grandezza degli artisti presenti ma anche per la location speciale: il Campo da Rugby di via degli Alagno, nel cuore di Corviale.

Per chi non potrà essere presente di persona, il live sarà trasmesso in streaming e successivamente disponibile on demand su Red Bull Droppa, il canale YouTube di Red Bull interamente dedicato alla nuova musica.

I biglietti per partecipare a questo imperdibile evento sono già disponibili. Mentre tanti altri nomi sono in attesa di essere svelati, gli organizzatori promettono una serata di rap allo stato puro, un evento che lascerà il segno nel cuore dei fan e nella storia del rap a Roma.