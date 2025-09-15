RED BULL 64 BARS LIVE: LAZZA si aggiunge alla line up a Roma

Il Red Bull 64 Bars Live, l’evento rap più atteso dell’anno, si prepara a fare il suo grande ritorno a Roma, precisamente a Corviale, il prossimo sabato 4 ottobre 2025. Con un annuncio che ha già fatto parlare i fan della scena rap e urban italiana, l’artista milanese Lazza si unisce alla stellare line-up di quest’edizione.

Lazza, noto per il suo stile unico che mescola l’attitudine rap con l’eleganza del pianoforte, si presenta come una delle figure di spicco della musica contemporanea. Non è un caso che vanti 1 Disco di Diamante, 106 Dischi di Platino e 49 Dischi d’Oro. Il suo recente Locura Tour 2025 ha riscosso enorme successo, culminando con esibizioni sold out a San Siro e in diverse città europee.

La presenza di Lazza si aggiunge ad una line-up che promette di trasformare Corviale in un vero epicentro del rap. Tra i protagonisti sul palco, ci saranno anche Fabri Fibra, noto per il suo recente contributo a Red Bull 64 Bars, e il leggendario Noyz Narcos, fresco del suo ritorno sulla scena con 64 barre attesissime. Sul palco con loro anche Lacrim, che porta un tocco internazionale dalla Francia, Tony Boy, pronto a lanciare il suo nuovo disco Uforia, ed Ele A, il cui recente episodio del format è stato accolto con entusiasmo. A rendere l’evento ancora più speciale, la presenza di guest come Side Baby, fondatore della Dark Polo Gang, Danno, e Uzi Lvke.

Prima dello spettacolo principale, il pubblico avrà modo di partecipare a un warm up speciale. Sarà una sorta di bloc party che vedrà in consolle Touch The Wood, collettivo romano che dal 2007 fonde musica, moda e creatività, e Wad, storica voce di Radio Deejay e M2o, insieme al dj Val S. Inoltre, le esibizioni di Kira, nuova promessa della scena rap capitolina, Gemello, artista poliedrico che mescola scrittura e arti visive, e Mezzosangue, autore del recente album Viscerale.

Il Red Bull 64 Bars Live è diventato un cult tra i fan, grazie alla sua formula di freestyle di 64 barre che offre una visione pura e cruda del rap. E questo spirito sarà presente anche a Corviale, dove si promettono momenti memorabili e performance travolgenti. Dopo l’edizione di Scampia, il racconto delle periferie continua a Roma, accogliendo alcuni tra i più grandi artisti della scena nazionale e internazionale. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica e cultura urban.

I biglietti per partecipare all’evento sono già disponibili, e l’evento sarà visibile anche in streaming e on demand su Red Bull Droppa, il canale YouTube dedicato alla musica emergente. Non resta che segnare il calendario e prepararsi a un’esperienza indimenticabile all’insegna del rap dallo studio al palco, in rap allo stato puro.