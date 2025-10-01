RED BULL 64 BARS LIVE: sabato 4 ottobre a Corviale il rap show con un cast stellare

Mancano solo pochi giorni all’appuntamento musicale più atteso dell’anno: la quarta edizione di RED BULL 64 BARS LIVE. Il 4 ottobre 2025, il celebre format che celebra la scena rap e urban farà tappa a Corviale, Roma, per la prima volta in assoluto. L’evento si terrà presso il Campo da Rugby di via degli Alagno e promette di essere indimenticabile grazie a un cast stellare composto da alcuni dei più grandi artisti del panorama musicale italiano e internazionale.

Sul palco si esibiranno artisti di grande calibro come FABRI FIBRA, che sarà protagonista dopo l’uscita del suo nuovo Red Bull 64 Bars; LAZZA, che segna un atteso ritorno; e ELE A, presente nel primo episodio di questa stagione. Non mancherà il leggendario NOYZ NARCOS, tornato con 64 barre attesissime, e LACRIM, artista di punta della scena urban francese e primo ospite internazionale del format. Completa il cast TONY BOY, la cui recente pubblicazione di Red Bull 64 Bars precede l’uscita del suo atteso disco “Uforia”.

Oltre ai protagonisti principali, ci saranno ospiti speciali come SIDE BABY, co-fondatore della Dark Polo Gang e figura di spicco della trap italiana, DANNO, amato rapper romano, KETAMA126, e il nuovo annuncio di FRANCO126 dopo il suo ultimo disco “Futuri Possibili”. Non mancherà la presenza di una voce autentica delle periferie romane, UZI LVKE.

L’inizio del festival sarà segnato da un warm up speciale, trasformando Corviale in un bloc party. Sul palco saliranno il collettivo romano Touch The Wood, il deejay e storyteller Wad accompagnato da Val S., e artisti come Kira, Gemello e Mezzosangue.

Un evento che promette di accendere il pubblico con momenti memorabili: “Dallo studio al palco. Rap allo stato puro.” Ancora una volta, la serie Red Bull 64 Bars si dimostra un culto per fan e artisti, offrendo esibizioni uniche tra i brani iconici e nuove barre. Per il terzo anno consecutivo, Plenitude sarà partner dell’evento, sostenendo con un impianto fotovoltaico un bar e lo Stadio del Rugby di Corviale.

Aggregando artisti affermati e nuove promesse, RED BULL 64 BARS LIVE continua il suo racconto delle periferie, iniziato con la prima edizione a Scampia nel 2021. Quest’anno, Corviale diventa il palcoscenico ideale per accogliere alcuni dei più grandi talenti della scena rap italiana e internazionale, mantenendo viva la narrativa del rap nelle periferie.