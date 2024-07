RED BULL POSSE: fuori il secondo episodio con Gemitaiz, Joshua e Nicola Siciliano

Red Bull Posse torna con il secondo episodio della terza stagione, ora disponibile sul canale YouTube Red Bull Droppa. Questo innovativo format italiano, ispirato al movimento delle Posse degli anni ’80 e ’90, vede i giovani talenti del panorama rap italiano collaborare con i grandi nomi del settore per creare brani unici e coinvolgenti.

Nel secondo episodio della terza stagione, i protagonisti Gemitaiz, Joshua e Nicola Siciliano si uniscono sotto la produzione di STABBER per creare un pezzo che ruota attorno al tema “fuori di testa come Kanye”. Ogni artista porta il proprio stile e la propria esperienza alla traccia, creando un mix di sonorità e storytelling coinvolgente.

Joshua, con il suo mix di alternative R&B e hip hop, apre la traccia con la sua vocalità soul, seguito dalle intense barre di Nicola Siciliano che porta il suo racconto di vita e di strada. Gemitaiz chiude il brano con il suo inconfondibile flow, regalando al pubblico un’esperienza musicale avvincente e autentica.

Red Bull Droppa si conferma come il punto di riferimento digitale per gli artisti del panorama musicale italiano, collaborando con Netflix e Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia per portare avanti il suo impegno nella promozione della musica di qualità e nell’accelerare la carriera degli artisti emergenti.