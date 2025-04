RED BULL POSSE: il primo episodio con Willie Peyote, Madman e i semifinalisti di Nuova Scena

Il nuovo anno si apre con un eclatante ritorno, con il primo episodio della quarta stagione di RED BULL POSSE ora disponibile sul canale YouTube Red Bull Droppa. Le novità non mancano, con protagonista i semifinalisti della seconda stagione di Nuova Scena, il rap show di Netflix.

EOS, NOX, CUTA, CAMILWAY, insieme ai due big della scena WILLIE PEYOTE e MADMAN, si uniscono per il format che attinge dai giovani talenti del panorama rap italiano. Questo format corale li chiama a collaborare nella scrittura di un brano, alternandosi ogni 16/32 barre, insieme ai veterani del settore.

Il brano inedito, prodotto da Andry The Hitmaker, affronta un concetto chiave nel mondo rap: “La volta giusta”, rappresentando il momento cruciale in cui un artista dimostra il proprio valore. Ogni strofa è carica di urgenza, determinazione e narra storie di riscatto, crescita e lotta per affermarsi.

I primi sette episodi di Nuova Scena 2 sono già disponibili su Netflix, mentre la finale, l’ottavo episodio, sarà disponibile a partire dal 14 aprile. La sinergia tra il rap show di Netflix e RED BULL POSSE si conferma per il secondo anno consecutivo, promettendo eccitanti collaborazioni e momenti intensi. Il pezzo unisce generazioni e stili diversi, incarnando pienamente lo spirito collaborativo di RED BULL POSSE, unendo veterani e nuovi talenti per creare musica che emoziona e ispira. Un evento da non perdere per gli amanti del rap italiano.

Il team di RED BULL POSSE continua a offrire agli appassionati della scena rap italiana un’esperienza unica e coinvolgente, con brani che vanno dritti al cuore degli ascoltatori e celebrano l’arte della musica rap sotto tutte le sue forme.