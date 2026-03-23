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Regular Show torna con “Le cassette perdute”: nuove avventure per Mordecai e Rigby

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Cartoon Network annuncia il ritorno di una delle sue serie animate più amate. “Regular Show: Le cassette perdute” debutterà a livello mondiale lunedì 11 maggio 2026 su Cartoon Network e HBO Max con uno speciale di mezz’ora. Il cult creato da JG Quintel, vincitore di un Emmy Award, torna dunque con nuovi episodi che promettono di riportare sullo schermo l’umorismo surreale e lo stile inconfondibile che hanno reso la serie un punto di riferimento dell’animazione contemporanea.

Prodotta dai Cartoon Network Studios e creata dal produttore esecutivo JG Quintel, la nuova serie ruota nuovamente attorno a Mordecai e Rigby, coppia di amici inseparabili che lavorano nel parco locale e che, come sempre, riescono a trasformare anche le mansioni più semplici in un caos esilarante. La formula resta quella che il pubblico ha amato nel decennio d’oro di Regular Show: divertimento sopra le righe, ritmo incalzante e una buona dose di follia quotidiana.

Vanessa Brookman, General Manager di Warner Bros. Discovery per Kids, Animazione e Franchise Internazionali, ha dichiarato: “Regular Show è sempre stato un fenomeno culturale caratterizzato da un umorismo audace, personaggi indimenticabili e uno stile visivo distintivo. Il suo ritorno sottolinea il nostro impegno verso un’animazione di alta qualità con appeal globale. Con Regular Show: Le cassette perdute, JG Quintel e il team rendono omaggio all’originale introducendo allo stesso tempo qualcosa di nuovo. Siamo entusiasti di riportare Mordecai, Rigby e tutta la banda al pubblico di tutto il mondo, accogliendo una nuova generazione di fan.”

Anche Sam Register, presidente di Warner Bros. Animation, Cartoon Network Studios e Hanna-Barbera Studios Europe, sottolinea la passione del team creativo: “Per fortuna JG lavora più duramente di Mordecai e Rigby, altrimenti avremmo dovuto aspettare altri nove anni per rivedere questi personaggi. Con Regular Show: Le cassette perdute, JG e il suo incredibile team hanno realizzato lo stesso umorismo assurdo e il cuore autentico che hanno reso Regular Show un classico. Siamo felici di accogliere nuovamente i fan al parco.”

Il creatore JG Quintel ha raccontato che il lavoro su questi nuovi episodi è stato un ritorno alle origini: “È stato davvero divertente lavorare con tutti a nuovi episodi di Regular Show. Stiamo semplicemente creando cose per noi stessi e cercando di farci ridere a vicenda. Mi ricorda molto il periodo originale della serie. Non vedo l’ora che tutti possano vederlo.”

Durante le sue otto stagioni, Regular Show è diventato un riferimento della comicità animata, con oltre 2,5 milioni di spettatori settimanali negli Stati Uniti e 4 milioni nell’area EMEA nel suo periodo di massimo successo. La serie ha ottenuto riconoscimenti internazionali, tra cui un Primetime Emmy Award, numerose nomination agli Annie e ai BAFTA Children’s Awards, oltre a un film e una vasta eredità culturale che continua ancora oggi.

Il successo prosegue anche sulle piattaforme digitali: nel 2025, “Regular Show” ha registrato una media di 59 milioni di visualizzazioni mensili tra YouTube, TikTok e Instagram.

Parallelamente al debutto televisivo, l’universo di Regular Show si espande anche nel mondo del gaming. Per sei settimane, i fan potranno esplorare una nuova “Regular Show Island” all’interno del metaverso Cartoon Network: Game On! su Roblox. L’esperienza includerà luoghi iconici della serie, veicoli storici come il carrello da golf e il tagliaerba, e il mini-gioco musicale “Mordecai & The Rigby’s: Rock Out”.

La produzione di Regular Show: Le cassette perdute è affidata ai Cartoon Network Studios, con JG Quintel, Sean Szeles e Sam Register come produttori esecutivi. Toby Jones firma la regia, Paula Spence è la direttrice artistica e Ryan Slater il produttore. Il cast vocale vede il ritorno di JG Quintel insieme a William Salyers, Sam Marin, Mark Hamill, Minty Lewis e Janie Haddad Tompkins.

Con questa nuova serie, Cartoon Network conferma la volontà di continuare a promuovere animazione di qualità per tutte le età, mantenendo viva una delle sue creazioni più iconiche. Dopo anni di attesa, “Regular Show: Le cassette perdute” promette di riportare i fan nel mondo bizzarro e irresistibile di Mordecai e Rigby, pronti ancora una volta a trasformare l’ordinario nello straordinario.

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