Renato Caruso protagonista alla Milanesiana: musica, scienza e arte all'Auditorium Humanitas

Il 20 giugno all'Auditorium Humanitas San Pio X di Milano la 27esima edizione di La Milanesiana, diretta da Elisabetta Sgarbi, vedrà tra i suoi protagonisti Renato Caruso, musicista, compositore e divulgatore scientifico musicale, in un appuntamento speciale che celebra l'arte, la scienza e il desiderio di cura.

L'evento, intitolato LA MATERNITÀ NELL'ARTE - Il desiderio e la cura / 1, nasce dalla collaborazione fra la celebre rassegna e l'Ospedale Humanitas in occasione del decennale della struttura milanese. La mattinata sarà introdotta dallo speciale prologo di Lucrezia Lerro seguito dalla lettura della storica dell'arte Vania Colasanti. Renato Caruso porterà sul palco i suoi brani originali per chitarra acustica, esplorando il rapporto profondo tra musica, matematica e scienza - una ricerca che da sempre costituisce il cuore pulsante del suo percorso artistico.

Durante l'esibizione, Caruso presenterà inoltre il suo nuovo libro L'Algoritmo della Musica - Da Pitagora all'Intelligenza Artificiale, in cui racconta come algoritmi, tecnologia e sensazioni si intreccino nella storia musicale, dal pensiero di Pitagora fino alle moderne rivoluzioni dell'intelligenza artificiale. L'incontro sarà a ingresso libero con prenotazione obbligatoria su Eventbrite, fino a esaurimento posti.

Musica e scienza si incontrano di continuo in quello che faccio - racconta Renato Caruso - La musica non è soltanto emozione: è calcolo, struttura, armonia, ma dentro ogni formula resta un margine di imprevedibilità che è la vera anima dell'arte.

Nato a Crotone nel 1982, Renato Caruso ha saputo fondere formazione classica e competenze tecnologiche: diplomato in chitarra classica e laureato in informatica e informatica musicale, ha collaborato con università, festival e artisti di spicco della scena italiana. Oltre a una carriera concertistica, ha pubblicato album come Aram, Pitagora Pensaci Tu, Grazie Turing, Thanks Galilei e La Teoria Del Big Chord e libri di divulgazione fra cui #Diesis o Hashtag, Tempo - Musica: Il Relativismo Musicale e Canto Del Benessere e Vibralchimia Interiore, focalizzandosi sulla connessione tra musica e scienza con riferimenti a giganti come Pitagora, Keplero, Newton, Einstein e Galileo Galilei.

L'appuntamento milanese rappresenta quindi un'occasione unica per ascoltare dal vivo la musica e il pensiero di uno dei più interessanti divulgatori italiani, in un contesto che mette al centro il dialogo tra sapere, emozione e cura.