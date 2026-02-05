Connect with us

Renato Zero, "L’Orazero in Tour"

Spettacolo

Renato Zero conquista Firenze con “L’OraZero in Tour”: quattro serate al Nelson Mandela Forum

Published

Dopo il trionfo delle sei date romane, tutte sold out, Renato Zero arriva a Firenze con il suo nuovo spettacolo “L’OraZero in Tour”, prodotto da Tattica. Il tour, che ha debuttato nella Capitale davanti a un pubblico caloroso e partecipante, si conferma come una delle tournée più attese della stagione live italiana.

Saranno quattro gli appuntamenti fiorentini in programma all’interno del Nelson Mandela Forum l’11, 12, 14 (già sold out) e 15 febbraio. Il tour proseguirà poi nei principali palasport italiani fino ad aprile, con un totale di 30 date, molte delle quali già esaurite. Un successo che sottolinea ancora una volta il rapporto speciale tra il cantautore romano e i suoi “sorcini” di ogni generazione, un legame capace di resistere al tempo e ai numeri straordinari di una carriera lunga oltre cinquant’anni.

L’artista torna sul palco con uno spettacolo completamente rinnovato. In oltre tre ore di musica ed emozioni, Renato Zero accompagna il pubblico in un viaggio dentro il cuore pulsante del suo ultimo album, “L’OraZero”, presentato per la prima volta dal vivo. Lo show intreccia “canzoni, parole e visioni”, affrontando temi sociali, fragilità individuali e speranze collettive, alternando le nuove composizioni ai grandi classici che hanno segnato la sua carriera.

In scaletta non mancano brani simbolo come No! Mamma, no!, Cercami e Il Carrozzone, oltre a un medley dance che ripercorre i momenti più iconici del repertorio di Zero, tra cui Madame, Il triangolo e Mi vendo. Lo spettacolo si chiude sulle note di capolavori amatissimi dal pubblico come Il cielo e I migliori anni della nostra vita.

A condividere il palco con Renato Zero è una band d’eccezione, composta da Danilo Madonia (direzione musicale, tastiere e pianoforte), Lorenzo Poli (basso), Bruno Giordana (tastiere e sax), Rosario Jermano (percussioni), Fabrizio Leo (chitarre) e Andrea Maddalone (chitarre). Completano il cast un coro a otto voci e, con interventi video, l’orchestra Piemme Project.

A impreziosire ulteriormente lo show sono i video-cameo di Gabriele Lavia e Luca Ward, rispettivamente nei ruoli del “Libero Pensiero” e de “L’Ignoto”. L’impianto scenografico, ideato da Renato Zero insieme a Igor Ronchese e Susanna Gruttadauria, è un intreccio di luci e immagini, con il light design firmato Josh Geromin e i visual realizzati da un team creativo coordinato da Tattica.

Il tour di Renato Zero toccherà, dopo Firenze, città come Torino, Mantova, Conegliano, Bologna, Pesaro, Eboli, Bari e Messina, con la maggior parte delle date già esaurite. Un percorso che conferma il valore artistico e la forza comunicativa di un interprete che continua a rinnovarsi, mantenendo intatta la sua capacità di emozionare.

I biglietti per “L’OraZero in Tour” sono disponibili sui principali circuiti autorizzati.
La radio partner ufficiale è RTL 102.5, mentre il tour viaggia con Italo, che offre agevolazioni dedicate per gli spostamenti.

Con “L’OraZero in Tour”, Renato Zero firma un nuovo capitolo di spettacolo e introspezione, confermandosi come uno dei protagonisti indiscussi della musica italiana, capace di unire generazioni e raccontare, ancora una volta, la straordinaria avventura della vita attraverso la sua voce unica.

