Renato Zero in “Zero il Folle in Tour” al Palasele di Eboli

Si riaccendono sabato prossimo, 18 gennaio, le luci sul palcoscenico del PalaSele di Eboli con il ritorno di Renato Zero: l’artista italiano più rivoluzionario di sempre torna a stupire “la sua gente” con un nuovo tour che si fermerà al PalaSele (unica tappa in Campania) il 18 e 19 gennaio 2020.

Sarà un grandioso show nel quale, oltre ad attingere dal suo storico repertorio, Renato Zero presenterà dal vivo anche il nuovo album di inediti, uscito lo scorso ottobre, “ZERO IL FOLLE” (Tattica). Il disco è stato realizzato a Londra con la produzione e gli arrangiamenti di Trevor Horn (produttore di Paul McCartney, Rod Stewart, Robbie Williams) con cui Renato Zero torna a collaborare dopo l’album “Amo” del 2013. «Il folle – commenta Renato Zero – esprime il rifiuto di ogni autorità e si alimenta dei desideri nascosti di chi lo giudica e segretamente vorrebbe assomigliargli. La Storia l’hanno fatta i folli: Gesù, Galileo, Mozart, Martin Luther King, John Lennon, Pasolini, Steve Jobs. Non vergognarsi mai e osare tutto, per rendere eterna la giovinezza. L’elogio alla follia 500 anni dopo ha parole nuove e incontra il pentagramma. Perché, 500 anni fa come oggi, nessuna società, nessun legame potrebbe essere gradevole o duraturo se gli uni con gli altri non ci lusingassimo vicendevolmente col miele della follia».

Da “L’equilibrista” a “il mercante di stelle”, dalla “Emergenza Noia” ai “Sogni di Latta”, la scaletta sarà un perfetto compendio di più di 50 anni di carriera, oltre 500 canzoni e 45milioni di dischi venduti: dal 1967, quando un allora diciassettenne Renato pubblica il suo primo 45 giri: “Non basta sai”/“In mezzo ai guai”, Zero continua a stupire e rinnovarsi costantemente.. «Sul palco – racconta ancora – ci saremo sia Zero che Renato, ormai viviamo insieme da anni e siamo riusciti a trovare un equilibrio. Il Folle è il riassunto di noi due».

“ZERO IL FOLLE IN TOUR” è prodotto e organizzato da Tattica. Gli ultimissimi biglietti sono ancora disponibili sul sito ufficiale di Renato Zero (www.renatozero.com), sul sito Vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati Vivaticket.

IL CALENDARIO DEL PALASELE Con il doppio show di Renato Zero riprende la programmazione spettacolare a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele di Eboli dove, a seguire, sono già in programma “Notre Dame de Paris” il 7 e l’8 marzo 2020 (due le repliche previste per ciascuna data, sabato 7 ore 16 e ore 21, domenica 8 ore 17 e ore 21) e il concerto “Testa o croce tour” dei Modà il 10 marzo.

