La Repubblica compie 80 anni: il Piccolo Coro dell'Antoniano canta per i bambini d'Italia

Per celebrare l'80esimo anniversario della Repubblica Italiana, il Piccolo Coro dell'Antoniano ha pubblicato il nuovo brano inedito La Repubblica è un grande coro, disponibile da oggi online. Il progetto, rivolto a tutte le bambine e i bambini d'Italia, unisce musica ed educazione civica come invito a sentirsi parte di una comunità e vivere i valori della Costituzione attraverso un'esperienza collettiva.



Interpretata dal Piccolo Coro, oggi diretto da Margherita Gamberini, la canzone riflette su cosa significhi essere cittadini e parte attiva della Repubblica. Il brano, scritto da Angela Senatore e musicato da Lorenzo Tozzi, è disponibile su tutte le piattaforme digitali ed è accompagnato da un video ufficiale.



L'iniziativa vuole coinvolgere direttamente famiglie e scuole. Sul sito dello Zecchino d'Oro si possono scaricare testo, base e spartito per imparare e cantare insieme l'inno della Repubblica, mentre è disponibile anche un kit didattico dedicato all'educazione ai valori civici e costituzionali.



Il progetto nasce dalla convinzione che la musica sia uno strumento unico per trasmettere messaggi fondamentali alle nuove generazioni. Il direttore dell'Antoniano, Fr. Giampaolo Cavalli, sottolinea: Ottant'anni di Repubblica sono ottant'anni di voci che hanno imparato a stare insieme. Abbiamo pensato a un coro come immagine di questa ricorrenza perché nel coro si impara, prova dopo prova, ciò che è fondamentale in una democrazia: ascoltare, accordarsi, contribuire a qualcosa che è di tutti. La Repubblica è un grande coro è l'invito a ritrovarci tutti insieme - piccoli e grandi - per ricordare e imparare insieme che la democrazia vive ogni volta che decidiamo di ascoltarci e di unire la nostra voce a quella degli altri.



Angela Senatore, autrice del testo, spiega: Il progetto nasce dalla convinzione che l'educazione civica non debba essere un argomento da affrontare, ma un'esperienza da attraversare. Anche con la musica. I bambini non hanno bisogno di definizioni astratte: hanno bisogno di vedere che il bagno della scuola è di tutti, che il cerchio si rompe se uno lascia la mano, che una torta si fa di tante fette diverse. La Repubblica, prima di essere un concetto istituzionale, è una forma del vivere quotidiano e questa canzone vuole accompagnare i bambini ad abitarla ogni giorno più consapevolmente.



Lorenzo Tozzi, compositore del brano, aggiunge: La Repubblica è un grande coro è una canzone nata come desiderio di raccontare e festeggiare con note e parole, l'importanza della Repubblica, un dono per tutti, è un patto prezioso dove protagonisti siamo tutti noi, insieme alle bambine e ai bambini. La Repubblica compie 80 anni ma non li dimostra. Tante voci diventano una cosa sola, una res publica, una cosa di tutti, una casa che accoglie tutti. La canzone, cantata dal coro dell'Antoniano, rafforza così la speranza per le nuove generazioni, senza dimenticare le donne e gli uomini che hanno lottato per il nostro domani. La Costituzione, che è l'anima della Repubblica, ci ricorda che ognuno, può e deve con-correre al progresso materiale e spirituale della società, come un grande coro, ognuno può fare la sua parte. Piccole gocce insieme, diventano mare, e il mare può diventare una canzone.



Attivo dal 1963 e oggi con 52 piccoli coristi tra i 4 e i 12 anni, il Piccolo Coro dell'Antoniano è tra le formazioni più celebri al mondo. Ha rappresentato la musica infantile italiana nelle principali occasioni istituzionali, ha partecipato a tre edizioni del Festival di Sanremo e ha accompagnato artisti come Laura Pausini, Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, tra gli altri.



Con milioni di visualizzazioni e ascolti sulle piattaforme digitali, il coro unisce la tradizione francescana di solidarietà e accoglienza con l'innovazione musicale e l'impegno per l'educazione dei più piccoli. L'iniziativa per la ricorrenza della Repubblica punta ancora una volta a coinvolgere tutta la società, partendo proprio dai bambini e dalle future generazioni.