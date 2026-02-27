Resident Evil Requiem: il ritorno a Raccoon City segna una nuova era del survival horror

Dopo anni di attesa, Resident Evil Requiem è finalmente disponibile. Il nono capitolo principale dell’iconica saga survival horror di Capcom approda oggi su tutte le principali piattaforme – PlayStation5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store e GeForce NOW – promettendo un’esperienza di gioco capace di fondere azione intensa e tensione psicologica.

Ambientato trent’anni dopo l’Incidente di Raccoon City, il nuovo titolo segue le indagini dell’agente dell’FBI Grace Ashcroft e di Leon S. Kennedy, storico eroe della serie. I due protagonisti si ritrovano a fronteggiare orrori sepolti nel passato proprio nel luogo dove tutto ebbe inizio. Mentre i percorsi di Grace e Leon convergono, dovranno affrontare i propri passati e scoprire la verità dietro l’incidente che ha cambiato il mondo per sempre. Ma mentre i terrori dei loro ricordi riecheggiano nelle loro menti, rivivranno l’incubo… o finalmente reciteranno un requiem per i morti?

Una delle novità più attese è la possibilità di passare liberamente tra visuale in prima e terza persona in qualsiasi momento. Questa soluzione consente ai giocatori di scegliere tra un livello di immersione più profondo o una prospettiva d’azione dinamica, introducendo una flessibilità senza precedenti nella serie.

Capcom propone due edizioni del gioco: la Standard e la Deluxe Edition. Quest’ultima include il pacchetto di contenuti aggiuntivi “Epic Deluxe”, con cinque costumi esclusivi, quattro skin per le armi, due filtri video, due ciondoli e altri bonus digitali. Non mancano inoltre diversi livelli di difficoltà studiati per soddisfare vari tipi di giocatori: dalla modalità Casual, più accessibile e dotata di mira assistita, fino alla Standard (Classica), che ripropone lo storico sistema dei Nastri d’Inchiostro per il salvataggio, un omaggio agli appassionati delle origini.

A rendere il lancio ancora più corposo, Capcom annuncia una serie di collaborazioni e prodotti speciali. Tra questi spiccano il controller Pro di Resident Evil Requiem per Nintendo Switch 2, ispirato al metallo delle armi, e i primi amiibo della saga, dedicati ai personaggi di Grace e Leon e disponibili dal 30 luglio 2026.

Il mondo di Resident Evil Requiem si espande anche fuori dallo schermo: dall’esclusiva Porsche Cayenne Turbo GT ispirata a Leon, realizzata anche nella realtà tramite stampa 3D, alla collaborazione con Hamilton, che lancia due modelli di orologi in edizione limitata (solo 2.000 pezzi nel mondo), riproduzioni fedeli di quelli indossati dai protagonisti nel gioco.

Per i collezionisti, questo autunno arriveranno le statuine in scala 1/6 di Grace e Leon, compatibili con le precedenti edizioni da collezione, per completare una raccolta che attraversa la storia del franchise.

Il 2026 segna inoltre il 30° anniversario di Resident Evil. Per celebrare tre decenni di incubi e adrenalina, Capcom annuncia la Resident Evil Symphony of Legacy, una serie di performance orchestrali che toccheranno il Giappone, il Nord America e l’Europa, riportando le musiche iconiche della saga in una veste sinfonica.

Infine, il debutto di Capcom sull’Epic Games Store è accompagnato da una sorpresa per i fan dei battle royale: chi acquisterà Resident Evil Requiem sulla piattaforma riceverà contenuti speciali a tema per Fortnite, inclusi costumi esclusivi dedicati al nuovo personaggio Grace.

Con questo capitolo, Capcom ridefinisce i confini dell’orrore videoludico. Resident Evil Requiem non è solo un ritorno alle origini, ma un nuovo punto di partenza per una delle saghe più amate dai videogiocatori. Una domanda rimane sospesa, la stessa che accompagna ogni nuova discesa nell’incubo di Raccoon City: riuscirai a sopravvivere?