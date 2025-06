RHOVE ritorna ufficialmente con il nuovo singolo “AVION”

Rhove, l’acclamato rapper italiano, si prepara a lanciare il suo nuovo singolo intitolato “AVION”, disponibile sulle piattaforme digitali e in tutte le radio dal 6 giugno prossimo. Questo brano, prodotto dal fedele collaboratore MADFINGERZ, continua la tradizione di Rhove di offrire messaggi di positività e incoraggiamento attraverso la sua musica.

Con 19 dischi di platino e 9 d’oro al suo attivo, Rhove ha saputo conquistare il cuore degli ascoltatori con oltre un miliardo e 900 milioni di stream accumulati. Il suo stile musicale si distingue per affrontare temi universali e coinvolgenti, e “AVION” non fa eccezione. Il pezzo leggero e avvolgente esplora la libertà e l’idea che l’amore possa fungere da salvagente in momenti difficili.

L’ispirazione per “AVION” è nata dal recente viaggio di Rhove in Senegal, più precisamente a Malicounda, dove ha visitato il centro di accoglienza per bambini La Maison Des Enfants. Questo luogo, gestito da volontari, accoglie i cosiddetti Bambini Talibé, offrendo loro un rifugio sicuro, cibo e beni di prima necessità. Rhove ha commentato questa esperienza, dicendo: “Sono rimasto molto impressionato da questo posto, che ho scelto anche come luogo di riprese per il videoclip di ‘AVION’. Si sposava perfettamente con il tema della canzone. È stata un’esperienza autentica, l’amore che ho visto mi ha inondando di gioia. Per fortuna esistono questi luoghi che sono come un faro nella notte in zone come queste. Ringrazio tutti i volontari e gli organizzatori di La Maison Des Enfants.”

Oltre all’Africa, l’artista ha esplorato il Sud-Est asiatico e il Sud America, esperienze che hanno contribuito ad ampliare la sua prospettiva e influenzare la sua musica. Rhove ha sottolineato: “Viaggiare apre la mente e mi fa entrare in contatto con culture diverse dalla nostra. È sempre positiva come esperienza. Capire come vivono gli altri ci fa sempre riflettere su noi stessi.”

Nel frattempo, Rhove sta lavorando al suo nuovo album, che promette di incorporare le influenze culturali e musicali incontrate nei suoi viaggi. Recentemente, ha segnato il suo ritorno sulla scena musicale con “LAPROVINCE #4”, parte della sua serie di brani dedicati a Rho.