Riccardo Cocciante tra i protagonisti del Concerto del Primo Maggio 2026

Riccardo Cocciante sarà tra i grandi protagonisti del Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma, uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno. L'evento, che si terrà come da tradizione in Piazza San Giovanni in Laterano, verrà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia.

L'edizione 2026 è dedicata al tema "Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l'Italia che cambia nell'era dell'intelligenza artificiale". La presenza di Cocciante si aggiunge a una lineup che inizia già a prendere forma dopo l'annuncio dei Litfiba nella storica formazione degli anni '80 (con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo), oltre a Emma Nolde e La Niña.

Cocciante torna sul palco romano dopo quattro anni dalla sua ultima apparizione, allora con i protagonisti della sua nota opera "Notre Dame de Paris", attualmente in tournée per l'Italia. Il cantautore ha recentemente pubblicato "Ho vent'anni con te", raccolta di dodici brani inediti sviluppati grazie a lunghe collaborazioni autoriali. Resta la curiosità su quali sorprese potrà offrire il Maestro per questa speciale edizione: Chissà quali sorprese riserverà per l'edizione 2026 del Primo Maggio!

L'evento conferma il proprio ruolo di mosaico sonoro e generazionale, valorizzando le performance live e dando spazio sia ai grandi nomi che alle nuove voci della scena italiana. "Il domani è ancora nostro" è il concept selezionato dalla direzione artistica guidata da Massimo Bonelli, con l'obiettivo di raccontare attraverso la musica la società contemporanea e le sue urgenze.

Grande attenzione anche quest'anno al contest 1MNEXT, dedicato agli artisti emergenti e organizzato da iCompany: i 12 finalisti appena annunciati sono Bambina, Biancamare, Cainero, Cristiana Verardo, Daiana Lou, Giovami, Ilaria Kappler, Giovedì, Macadamia, Montegro, Tufo e Vaeva. I 3 vincitori che avranno la possibilità di esibirsi sul palco principale verranno annunciati il 16 aprile.

Rai Radio 2 sarà la radio ufficiale del Concertone e del contest, trasmettendo in diretta le emozioni dal backstage e offrendo contenuti extra sulle sue pagine social, oltre alla visual radio sul canale 202. L'evento sarà come sempre a ingresso libero e sostenuto da numerosi partner e sponsor, tra cui Plenitude, Intesa Sanpaolo, SIAE e Fondimpresa.

Il Concerto del Primo Maggio si conferma così come uno dei più importanti punti di incontro della musica dal vivo in Italia, tra tradizione, innovazione e attenzione ai temi più attuali del mondo del lavoro.