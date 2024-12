RICK WAKEMAN: lo storico tastierista degli YES in Italia per 6 imperdibili date

Rick Wakeman, componente degli YES e recente entrato nella Rock Hall of Fame nel 2017, si prepara a incantare il pubblico italiano con “The Final One-Man Piano Show”, una serie di concerti che celebra la sua straordinaria carriera musicale.

Noto per le sue performance avvincenti e per le sue stravaganze nel mondo del rock progressive, Wakeman ha deciso di concludere i suoi lunghi tour americani per concentrarsi sulla composizione e collaborazione con altri artisti. Dopo aver venduto oltre 40 milioni di copie con gli YES e 10 milioni con i suoi lavori personali, il talentuoso tastierista si esibirà in sei imperdibili date in Italia dal 27 febbraio al 4 marzo 2025.

In un’intervista, Rick Wakeman ha dichiarato: “Ho sempre programmato di smettere di fare tournée entro il mio 77esimo compleanno, ma c’è così tanto da integrare prima di allora che devo fare progetti ora e quindi i miei ultimi spettacoli personali dovranno cessare entro quella data. Mi è piaciuto moltissimo esibirmi nei vari spettacoli personali, ma è ora di concludere questa avventura. Ho intenzione di aggiungere il meglio di ciò che ho fatto in passato, oltre ad alcune nuove sorprese in arrivo.”

Durante i suoi spettacoli, Rick Wakeman ha presentato in anteprima un nuovo brano strumentale di 30 minuti intitolato “Yessonata”, che combina temi e melodie degli YES in una sonata avvincente. Un regalo esclusivo per i suoi fan che non potranno perdere l’opportunità di ascoltare dal vivo questo brano unico ed emozionante.

L’elenco degli appuntamenti:

– 27 febbraio 2025 –THIENE (VICENZA), Teatro Comunale

– 28 febbraio 2025 – LEGNANO (MILANO), Teatro Comunale Tirinnanzi

– 1 marzo 2025 – SERIATE (BERGAMO), Cine Teatro Gavazzeni

– 2 marzo 2025 – PARMA, Auditorium Paganini

– 3 marzo 2025 – FORLI, Teatro Diego Fabbri

– 4 marzo 2025 – ROMA, Auditorium Parco della Musica