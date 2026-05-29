Rino Gaetano, in uscita il vinile esclusivo di A Mano a Mano per il 45° anniversario

A 45 anni dalla scomparsa di Rino Gaetano, esce un'esclusiva versione in vinile di "A mano a mano", disponibile solo per tre giorni nello store ufficiale di Sony Music Italia dalla mezzanotte del 2 giugno fino alle 23:59 del 4 giugno. Il 45 giri comprende la celebre interpretazione di Rino Gaetano, che ha compiuto anch'essa 45 anni, e la versione live di Riccardo Cocciante, tratta dall'Istantanea Tour 98.



"A mano a mano" è uno dei brani più rappresentativi della musica italiana. Originariamente scritta da Riccardo Cocciante e Marco Luberti nel 1978, la canzone è stata resa celebre grazie alla versione intensa e personale di Rino Gaetano. Sul valore di questa interpretazione, Riccardo Cocciante ha dichiarato: Rino è riuscito a fare suo questo brano, a dargli una nuova dimensione e farne un suo simbolo. Una canzone non deve essere soltanto dell'interprete o dell'autore, deve viaggiare attraverso le vite di chi la canta per diventare altro. Molti non sanno che questo è un mio brano e per me è un piacere immenso che sia diventato, grazie a Rino, un'altra canzone e un'altra proposta di così grande successo.



L'uscita del vinile si accompagna a una presentazione grafica curata nei minimi dettagli dal collettivo Ciao, Discoteca Italiana. Sony Music ha scelto di limitare la vendita a una breve finestra temporale, senza puntare sulla tiratura limitata ma valorizzando il progetto attraverso la condivisione e la trasparenza legata al tempo di disponibilità.



La forza di "A mano a mano" sta nel fatto che nasce dall'incontro di due mondi enormi: la scrittura intensa di Luberti e Cocciante e l'interpretazione libera, viscerale e quasi teatrale di mio zio. Durante quella tournée si scambiarono i brani, Cocciante cantava 'Aida' e Rino reinterpretava "A mano a mano" - ed è successo qualcosa di raro: una collaborazione diventata storia della musica italiana. Quando due artisti veri si incontrano non esistono confini di appartenenza. Cocciante ha scritto un capolavoro, Rino gli ha dato un'altra vita. A mano a mano è una canzone che parla della paura di perdersi e del desiderio di rinascita. Un incontro artistico potente, ha raccontato Alessandro Gaetano, nipote del cantautore.



La pubblicazione speciale coincide con il Rino Gaetano Day, evento annuale dedicato al cantante che si svolgerà il 2 giugno al Parco Arena Rino Gaetano di Roma, organizzato dalla famiglia per celebrare il suo straordinario patrimonio musicale. La nuova edizione di "A mano a mano" rappresenta un omaggio unico a due voci fondamentali della musica nazionale, unendo la sensibilità autoriale di Cocciante e la forza interpretativa di Gaetano in un prodotto pensato per i fan e i collezionisti.