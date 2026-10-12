Riscaldamento acceso al Nord dal 15 ottobre: i consigli per ridurre sprechi in autunno

Dal 15 ottobre, nei comuni della Zona E e in gran parte del Nord Italia, si potranno riaccendere i riscaldamenti. Tuttavia, in un contesto di autunno ancora mite e temperature variabili, la vera sfida è come riscaldare la casa senza sprecare energia e denaro.

Affrontare la stagione fredda in modo efficiente non significa semplicemente scaldare di più, ma scaldare meglio: solo quando serve, negli ambienti giusti e con una gestione più consapevole dell'impianto. È fondamentale adottare piccoli accorgimenti quotidiani per limitare i consumi senza rinunciare al comfort. In questo scenario, soluzioni intelligenti come quelle proposte da tado° possono fare la differenza.

Un errore comune è impostare una temperatura troppo alta sperando di riscaldare più velocemente gli ambienti. In realtà si ottiene solo un aumento dei consumi senza un reale beneficio per il comfort domestico. Meglio privilegiare una temperatura costante e adeguata ai diversi ambienti e momenti della giornata. Anche pochi gradi di differenza possono incidere considerevolmente sulla bolletta energetica.

La programmazione intelligente del riscaldamento permette di adattare l'accensione e la temperatura agli orari e alle abitudini di chi vive la casa. Chi esce al mattino e rientra alla sera può impostare il calore solo quando necessario, mentre chi lavora da remoto può gestire le stanze in modo differenziato.

Riscaldare solo le stanze utilizzate è una strategia vincente: soggiorni, camere da letto, bagni e studi non richiedono sempre lo stesso livello di comfort termico. Evitare di mantenere caldi ambienti vuoti significa ridurre consumi e costi.

Attenzione anche alle dispersioni: arieggiare brevemente nelle ore più calde, evitare tende o mobili davanti ai termosifoni e gestire correttamente gli spifferi sono azioni semplici che migliorano l'efficienza dell'impianto.

Il monitoraggio dei consumi grazie a dispositivi smart consente di individuare subito eventuali sprechi. Sapere quando e come si consuma energia è il primo passo per ridurre gli sprechi. Una gestione più consapevole del riscaldamento permette di capire quali abitudini incidono maggiormente sulla bolletta e dove è possibile intervenire. Il controllo remoto e la programmazione oraria garantiscono il massimo equilibrio tra benessere domestico ed efficienza energetica.

Secondo i dati forniti da tado°, l'adozione delle sue soluzioni permette di risparmiare in media il 22% sui costi energetici durante la stagione fredda. Il nuovo Smart Thermostat X di seconda generazione, appena lanciato, offre ulteriori possibilità di gestione semplice, intuitiva e personalizzata anche con temperature ancora miti.