“Rito Voodoo”: un inno alla vita e all’accettazione di sé stessi di SAX

Da oggi, mercoledì 23 luglio, è disponibile il video di “Rito Voodoo”, il nuovo singolo di Samuele Impellizzeri, conosciuto con il nome d’arte SAX. Questo brano estivo, realizzato in collaborazione con Videociecato, celebra l’accettazione della propria identità e la gioia di vivere, affrontando con leggerezza e ironia le avversità della vita.

“Rito Voodoo” si distingue come una canzone romantica e spensierata che esplora in profondità il tema dell’amore e della cecità. Il ritmo incalzante e le vibes estive si intrecciano con un testo profondo e ironico, raccontando la storia di due ragazzi non vedenti che trasformano il processo di accettazione della loro disabilità in una danza festosa e liberatoria. Il singolo è distribuito da ADA Music.

«Il brano rito Voodoo – afferma Samuele – è nato dalla profonda amicizia che mi lega a Sebastiano (Videociecato). Abbiamo deciso di creare una canzone tipicamente estiva ma che non si perdesse nelle frivolezze della scontatissima hit, ma che piuttosto riuscisse a comunicare un profondo messaggio, ovvero l’accettazione della propria persona senza cadere nella trappola del conformismo, musicale e concettuale.»

SAX, originario di Nicosia nella provincia di Enna, ha cominciato il suo percorso musicale a 13 anni come bassista e seconda voce in una band punk-rock. Con il tempo, si è avvicinato alla cultura hip-hop, sviluppando le sue abilità vocali e di scrittura. A 20 anni ha intrapreso la carriera musicale in modo professionale, ottenendo riconoscimenti significativi come l’accesso alle semifinali di Area Sanremo e alla finale del Tour Music Fest nel 2018. Tra le sue opere, si annovera il concept album “Bellum Animorum” e il più recente lavoro “Lacrime adamantio”.

Sul canale YouTube di SAX, è disponibile la web serie “FILM ALLA CIECA”, che invita a superare le barriere sensoriali e celebra la creatività senza limiti, anche in presenza di sfide come la cecità. Suddivisa in cinque episodi, la serie affronta stereotipi e celebrazioni della diversità inevitabilmente ricercando ispirazione dai grandi cult del cinema, reinterpretati in versione blind, in collaborazione con l’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza di Bologna.

“Passi nel buio”, la nuova web serie di SAX, prosegue il racconto di esperienze e sfide vissute da chi affronta la vita quotidiana da non vedente. In questo progetto, Samuele, seguito dal suo mentore Videociecato, esplora ambiti come lo sport e la società, culminando in un’esperienza musicale che rappresenta il coronamento di un sogno.