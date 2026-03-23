Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Rob annuncia “La mia storia in tour”: prime date live dopo la vittoria a X Factor 2025

Published

Dopo un 2025 che l’ha vista trionfare a X Factor e debuttare con grande energia sulla scena pop-rock italiana, rob, nome d’arte di Roberta Scandurra, torna a esibirsi dal vivo con il suo primo tour, “La mia storia in tour”, che partirà il 1° giugno da Catania. Un nuovo capitolo per la giovane cantautrice siciliana, che dopo la sua recente performance alla cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 all’Arena di Verona, è pronta ad abbracciare il pubblico con una serie di appuntamenti in tutta Italia.

In attesa della tournée estiva, rob debutterà ufficialmente dal vivo venerdì 8 maggio alla Santeria Toscana 31 di Milano. Sarà la sua prima esperienza su un palco tutto suo, un’occasione per condividere i brani che hanno segnato il suo percorso artistico.

Il tour prenderà poi il via il 1° giugno all’Etna Comics presso il Centro Fieristico “Le Ciminiere” di Catania, con accesso incluso nel biglietto d’ingresso alla rassegna. Le successive tappe previste sono il 13 giugno all’OltreModo Festival 2026 di Felizzano (AL) e il 23 luglio all’AntiFestival di Cannaiola (PG), entrambi a ingresso gratuito. Il calendario, come confermato, è in aggiornamento e potrà arricchirsi di ulteriori date nel corso dei prossimi mesi.

Parallelamente all’annuncio del tour, rob ha pubblicato il nuovo singolo “Stupida” (Warner Records Italy / Warner Music Italy), secondo brano uscito dopo la vittoria al talent show. Scritto insieme ad Andrea Pula e prodotto da Simone Guzzino e Blame, il singolo rappresenta un pop rock diretto e graffiante, con il quale l’artista riflette in modo lucido sul momento in cui ci si rende conto di tornare, ancora una volta, dalla persona sbagliata.

Nata a Catania nel 2005, rob ha iniziato presto a esplorare un linguaggio musicale personale, caratterizzato da testi autobiografici e sonorità pop-punk. Nel 2022 vince il Tour Music Fest come “Artist of the Year” e, l’anno successivo, partecipa a un workshop di Songwriting alla Berklee di Boston grazie a una borsa di studio ottenuta per merito del suo talento compositivo.

Il suo primo singolo, “Lei con te”, viene pubblicato nel maggio 2025 e segna l’inizio del percorso discografico che culmina, a dicembre dello stesso anno, nella vittoria di X Factor 2025 e nel lancio di “Cento ragazze”. A febbraio 2026 arriva quindi “La mia storia”, primo singolo dopo il trionfo televisivo, che dà anche il titolo al suo tour.

Con “La mia storia in tour”, rob porta quindi dal vivo il racconto autentico e intenso della propria crescita musicale e personale. Un percorso che, partendo dalle aule di Catania e passando per i palchi della televisione e delle grandi cerimonie, continua ora nella forma più diretta e sincera dell’incontro con il pubblico.

 

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Spettacolo

Mara Sattei pubblica il formato fisico di “Che me ne faccio del tempo” con tre brani inediti e una collaborazione con Elisa

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Motori

Nuova CUPRA Born: design evoluto, tecnologia avanzata e fino a 600 km di autonomia per la compatta elettrica sportiva

Spettacolo

CHIELLO: da oggi in radio e in digitale “TI PENSO SEMPRE”, il brano in gara al 76° Festival di Sanremo

Motori

Honda svela a Motodays 2026 le nuove CRF300L RED EDITION e SH in livrea HRC

Motori

BYD rivoluziona la mobilità elettrica: ricarica dal 10% al 70% in soli cinque minuti

Motori

Mario Isola nuovo direttore generale di ACI Sport: “Un top player per un nuovo corso dell’automobilismo italiano”

Spettacolo

Roberto Molinelli dirige l’orchestra per Arisa e il Coro del Teatro Regio di Parma al Festival di Sanremo 2026

Società

Giustizia, il piccolo Domenico, Rogoredo: i temi di “Dritto e Rovescio” in onda domani sera su Retequattro

Spettacolo

Mannarino annuncia “Primo Amore”: il nuovo album in uscita l’8 maggio

Motori

Hyundai protagonista alla Acea Run Rome The Marathon 2026: energia e innovazione lungo le strade della Capitale

Spettacolo

“Gina Lollobrigida. Diva contesa”: la prima docu-serie italiana originale di HBO Max

Spettacolo

Rob annuncia “La mia storia in tour”: prime date live dopo la vittoria a X Factor 2025

Spettacolo

Ditonellapiaga annuncia il tour estivo 2026 e il nuovo album “Miss Italia”

Tecnologia

Samsung punta a rivoluzionare la condivisione file tra dispositivi

Tecnologia

LG StanbyME 2: nuovi accessori per uno schermo portatile ancora più versatile e smart

Spettacolo

Amedeo Minghi entra nel roster di DM Produzioni e annuncia il nuovo tour 2026
Vasari e Roma

Società

Vasari e la Maniera Moderna a Roma

Spettacolo

Netflix porta “Assassin’s Creed” a Cinecittà: una nuova conferma del prestigio internazionale degli Studi

Motori

Microlino e BEN unite per una nuova era della micro-mobilità elettrica in Europa

Società

Milano Design Week 2026: Etereo protagonista con quattro collezioni tra arte, materia e design contemporaneo

Motori

Opel torna alle monoposto: debutto in Formula E 2026-2027

Spettacolo

Myles Smith annuncia il nuovo album “My Mess, My Heart, My Life” e un’unica data in Italia

Tecnologia

IA agentica: la nuova frontiera della sicurezza secondo Cisco Talos

Motori

MAK amplia la gamma KULT: nuova misura 8.5×20 dedicata alla BMW iX3

Spettacolo

K-pop is Coming: il tour che accende l’Italia con ritmo, energia e spettacolo

Spettacolo

I CLIFFORDS si aggiungono alla lineup degli I-DAYS Milano Coca-Cola 2026: apriranno il concerto di Florence and The Machine

Società

“Quarta Repubblica – Speciale Referendum”: Nicola Porro in diretta su Retequattro

Spettacolo

ADRIANA: ci porta nel suo mondo pieno di energia con “PRESA BENE”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Mannarino annuncia “Primo Amore”: il nuovo album in uscita l’8 maggio

A cinque anni dall’ultimo progetto discografico, Mannarino torna con un nuovo lavoro che segna un punto di svolta nel suo percorso artistico. “Primo Amore”...

53 minuti ago

Spettacolo

“Gina Lollobrigida. Diva contesa”: la prima docu-serie italiana originale di HBO Max

HBO Max ha svelato il trailer ufficiale di “Gina Lollobrigida. Diva contesa”, la sua prima docu-serie originale italiana, che debutterà in esclusiva sulla piattaforma...

55 minuti ago

Spettacolo

Ditonellapiaga annuncia il tour estivo 2026 e il nuovo album “Miss Italia”

Sulla scia del successo di “Che fastidio!”, al primo posto della classifica EarOne Airplay come brano più ascoltato in radio e in tv per...

2 ore ago

Spettacolo

Amedeo Minghi entra nel roster di DM Produzioni e annuncia il nuovo tour 2026

Amedeo Minghi, una delle voci più poetiche e riconoscibili della musica italiana, entra ufficialmente nel roster di DM Produzioni. La collaborazione segna l’inizio di...

2 ore ago