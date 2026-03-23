Rob annuncia “La mia storia in tour”: prime date live dopo la vittoria a X Factor 2025

Dopo un 2025 che l’ha vista trionfare a X Factor e debuttare con grande energia sulla scena pop-rock italiana, rob, nome d’arte di Roberta Scandurra, torna a esibirsi dal vivo con il suo primo tour, “La mia storia in tour”, che partirà il 1° giugno da Catania. Un nuovo capitolo per la giovane cantautrice siciliana, che dopo la sua recente performance alla cerimonia d’apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 all’Arena di Verona, è pronta ad abbracciare il pubblico con una serie di appuntamenti in tutta Italia.

In attesa della tournée estiva, rob debutterà ufficialmente dal vivo venerdì 8 maggio alla Santeria Toscana 31 di Milano. Sarà la sua prima esperienza su un palco tutto suo, un’occasione per condividere i brani che hanno segnato il suo percorso artistico.

Il tour prenderà poi il via il 1° giugno all’Etna Comics presso il Centro Fieristico “Le Ciminiere” di Catania, con accesso incluso nel biglietto d’ingresso alla rassegna. Le successive tappe previste sono il 13 giugno all’OltreModo Festival 2026 di Felizzano (AL) e il 23 luglio all’AntiFestival di Cannaiola (PG), entrambi a ingresso gratuito. Il calendario, come confermato, è in aggiornamento e potrà arricchirsi di ulteriori date nel corso dei prossimi mesi.

Parallelamente all’annuncio del tour, rob ha pubblicato il nuovo singolo “Stupida” (Warner Records Italy / Warner Music Italy), secondo brano uscito dopo la vittoria al talent show. Scritto insieme ad Andrea Pula e prodotto da Simone Guzzino e Blame, il singolo rappresenta un pop rock diretto e graffiante, con il quale l’artista riflette in modo lucido sul momento in cui ci si rende conto di tornare, ancora una volta, dalla persona sbagliata.

Nata a Catania nel 2005, rob ha iniziato presto a esplorare un linguaggio musicale personale, caratterizzato da testi autobiografici e sonorità pop-punk. Nel 2022 vince il Tour Music Fest come “Artist of the Year” e, l’anno successivo, partecipa a un workshop di Songwriting alla Berklee di Boston grazie a una borsa di studio ottenuta per merito del suo talento compositivo.

Il suo primo singolo, “Lei con te”, viene pubblicato nel maggio 2025 e segna l’inizio del percorso discografico che culmina, a dicembre dello stesso anno, nella vittoria di X Factor 2025 e nel lancio di “Cento ragazze”. A febbraio 2026 arriva quindi “La mia storia”, primo singolo dopo il trionfo televisivo, che dà anche il titolo al suo tour.

Con “La mia storia in tour”, rob porta quindi dal vivo il racconto autentico e intenso della propria crescita musicale e personale. Un percorso che, partendo dalle aule di Catania e passando per i palchi della televisione e delle grandi cerimonie, continua ora nella forma più diretta e sincera dell’incontro con il pubblico.