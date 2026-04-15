ROB lancia Misericordia con Nitro e annuncia il suo primo tour sold out

ROB, la giovane cantautrice catanese vincitrice di X Factor 2025, pubblicherà venerdì 17 aprile il nuovo singolo Misericordia in collaborazione con Nitro, una delle voci più potenti della scena rap italiana. Con questo brano, realizzato insieme a Victor Anfray e Luca Ferraresi e pubblicato da Warner Records Italy, rob continua a consolidare la sua identità musicale tra rap e pop-punk, mantenendo uno stile diretto e viscerale.



Misericordia racconta notti precarie, conti divisi male e una quotidianità segnata da instabilità e pensieri che non trovano tregua. Al centro, un senso di identità in bilico, schiacciata da aspettative e giudizi costanti.



La presenza di Nitro aggiunge forza all'intero progetto: le sue barre entrano decise, spezzando i filtri e riportando tutto all'essenziale, senza cercare empatia o addolcire la narrazione. In questo equilibrio, rob tiene il centro emotivo del brano con una presenza autentica, raccontando fragilità e contraddizioni con lucidità.



Dopo un percorso fatto di riconoscimenti come la vittoria al Tour Music Fest 2022 e la partecipazione alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, rob è ora pronta per il suo primo tour nei principali club italiani. La data inaugurale di La Mia Storia in Tour, l'8 maggio alla Santeria Toscana 31 di Milano, è già sold out.



Il tour continuerà il 1° giugno all'Etna Comics di Catania, il 13 giugno all'Oltremodo Festival 2026 a Felizzano (AL) e il 23 luglio all'Antifestival di Cannaiola (PG), con altre date in arrivo. I biglietti sono disponibili su Live Nation.



Classe 2005, rob - alias Roberta Scandurra - ha saputo distinguersi tra i giovani artisti italiani con una scrittura diaristica e autobiografica, capace di trasformare esperienze personali in racconti condivisi. Dopo il singolo Lei con te, pubblicato a maggio 2025, e la vittoria a X Factor, ha continuato a sorprendere con nuovi brani e prestigiose collaborazioni.



Nitro, nonostante la giovane età, si conferma tra i veterani del rap italiano con ben 14 dischi di platino e 12 d'oro e una carriera sempre in evoluzione. Il suo più recente progetto Incubi ha rafforzato la sua posizione tra i riferimenti della scena nazionale.



Misericordia segna un nuovo capitolo per rob, che con coraggio e autenticità porta sul palco e nei suoi testi un linguaggio diretto, capace di parlare a una generazione intera.