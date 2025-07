ROBBIE WILLIAMS: il 10 ottobre esce il nuovo album di inediti, “BRITPOP”

Robbie Williams è pronto a entusiasmare i fan con il suo nuovo album di inediti, Britpop, in uscita il 10 ottobre. Già disponibile per il pre-ordine, l’album promette di riportare sulle scene il suono inconfondibile degli anni ’90 con un tocco moderno e personalizzato. L’annuncio arriva accompagnato dal lancio del singolo Spies, disponibile da oggi. Il brano sarà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 25 luglio.

Britpop rappresenta un viaggio nostalgico nel passato musicale di Robbie Williams, un omaggio agli albori del movimento Britpop che ha segnato la storia della musica nel Regno Unito. La copertina dell’album, ispirata a uno dei look più iconici di Robbie – la tuta rossa del Glastonbury Festival del 1995 – conserva il tema della reminiscenza.

Il nuovo singolo Spies è un brano indie pop caratterizzato da chitarre incalzanti e un ritornello accattivante, scritto insieme a Karl Brazil e Owen Parker. Robbie stesso descrive Britpop come “crudo, energico e potente”, un album che avrebbe desiderato creare dopo aver lasciato i Take That.

Tra i brani di Britpop, spicca anche il primo singolo estratto, Rocket, che vede la collaborazione di Tony Iommi, leggenda dei Black Sabbath. Il video del brano vede Robbie in una mise punk, mentre attraversa luoghi simbolici di Londra accompagnato da un flash mob. Robbie e Iommi appaiono insieme anche nelle scene girate a Birmingham.

Dopo il grande successo del tour britannico Britpop, che ha visto la partecipazione di oltre 250.000 fan, Robbie annuncia ulteriori concerti in Regno Unito previsti per il 2025. L’accesso anticipato ai biglietti sarà disponibile per chi preordina l’album.

Inoltre, Robbie Williams è recentemente stato nominato Official FIFA Music Ambassador, unendo la musica al calcio su scala mondiale. In questo ruolo, ha co-creato l’inno FIFA Desire, esibendosi insieme a Laura Pausini durante una partita della FIFA Club World Cup™ a New York.

La carriera di Robbie Williams continua a essere segnata da successi straordinari: con 85 milioni di album venduti e un record di 18 BRIT Awards, Robbie si conferma uno degli artisti più premiati al mondo. A dicembre 2024, il suo biopic Better Man ha debuttato al cinema, seguito dalla colonna sonora che ha conquistato i vertici delle classifiche.

Con il suo ritorno al BST Hyde Park di Londra e la raccolta fondi per l’UNICEF attraverso Soccer Aid, il patrimonio musicale e filantropico di Robbie rimane ineguagliabile. I fan possono tenere d’occhio il sito ufficiale di Robbie Williams per ulteriori dettagli sugli eventi futuri.